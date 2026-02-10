Így fulladt kátyúba a budapesti városvezetés – a legextrémebb eseteket mutatjuk

A téli hókáoszt követően újabb csapás érte a budapesti közlekedést: a hirtelen fagy és az olvadás után tömegesen jelentek meg a kátyúk a város útjain. Bár a hideg idő minden évben próbára teszi az aszfaltot, a szakértők szerint most nem csupán a természet számlájára írható a helyzet, hanem előjött a sok éves felelőtlen útkezelés eredménye.

Ez a kátyú egy a több tízezerből Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol

A Budapest Közút által kezelt 1104 kilométernyi úthálózat közel negyede eleve leromlott állapotú, vagyis felújításra szorulna. Ez több száz kilométer olyan útszakaszt jelent, ahol a burkolat már rég túl van azon az időtartamon, amennyi ideig, azt biztonságosan lehet használni.

Rekordok hete: még soha ennyi kátyút nem jelentettek

A számok önmagukért beszélnek. Január 27. és február 2. között 6020 úthibát rögzítettek a fővárosi hálózaton. Aztán csak február 5-én 1966 bejelentés érkezett az útellenőrökhöz – ez új rekordnak számít.

A budapestiek a buszon és az autókban zötykölődnek nap mint nap, miközben a gödrök nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly anyagi károkat is okoznak.

30 dísztárcsa és 21 baleset

A kátyúkról szóló történetek között már-már abszurd esetek is akadnak. A Baross utcában például egyetlen kátyú miatt 30 dísztárcsa esett le az autókról.

Kispesten, a Templom téren, az Ady Endre útnál egy közel egy méter átmérőjű gödör okozott sorozatos károkat. Tarnai Richárd, a Fidesz jelöltje videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy a probléma megoldása a Fővárosi Önkormányzat feladata. Megtudtuk: a Fidesz jelezte is a kátyút az illetékesek felé, de nem történt semmi.

Információk szerint rövid idő alatt 21 balesetet okozott, ez lett a főváros egyik „rekordere”. Ugyanez a kátyú tartja a legnagyobb rekordot is, a helyszínen mérést is végeztek kollegánk: a kátyú 97 centiméteres volt.

Kreatív figyelemfelhívás: virágbolt mutatja az utat

Óbudán egy virágbolt tulajdonosa saját kezébe vette a figyelemfelhívást: nagy betűkkel kiírta, sőt nyíllal is jelezte, hol kell számítani kátyúkra. A humor mögött azonban komoly probléma húzódik meg, a vállalkozók és a lakók is nap mint nap a saját bőrükön érzik az utak állapotát.