Így fulladt kátyúba a budapesti városvezetés – a legextrémebb eseteket mutatjuk
A szakértő szerint nem az időjárás az igazi bűnös, hanem az évek óta elmaradó útfelújítások Budapesten. A kátyúk a fővárosban már kikerülhetetlenek.
A téli hókáoszt követően újabb csapás érte a budapesti közlekedést: a hirtelen fagy és az olvadás után tömegesen jelentek meg a kátyúk a város útjain. Bár a hideg idő minden évben próbára teszi az aszfaltot, a szakértők szerint most nem csupán a természet számlájára írható a helyzet, hanem előjött a sok éves felelőtlen útkezelés eredménye.
A Budapest Közút által kezelt 1104 kilométernyi úthálózat közel negyede eleve leromlott állapotú, vagyis felújításra szorulna. Ez több száz kilométer olyan útszakaszt jelent, ahol a burkolat már rég túl van azon az időtartamon, amennyi ideig, azt biztonságosan lehet használni.
Rekordok hete: még soha ennyi kátyút nem jelentettek
A számok önmagukért beszélnek. Január 27. és február 2. között 6020 úthibát rögzítettek a fővárosi hálózaton. Aztán csak február 5-én 1966 bejelentés érkezett az útellenőrökhöz – ez új rekordnak számít.
A budapestiek a buszon és az autókban zötykölődnek nap mint nap, miközben a gödrök nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly anyagi károkat is okoznak.
30 dísztárcsa és 21 baleset
A kátyúkról szóló történetek között már-már abszurd esetek is akadnak. A Baross utcában például egyetlen kátyú miatt 30 dísztárcsa esett le az autókról.
Kispesten, a Templom téren, az Ady Endre útnál egy közel egy méter átmérőjű gödör okozott sorozatos károkat. Tarnai Richárd, a Fidesz jelöltje videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy a probléma megoldása a Fővárosi Önkormányzat feladata. Megtudtuk: a Fidesz jelezte is a kátyút az illetékesek felé, de nem történt semmi.
Információk szerint rövid idő alatt 21 balesetet okozott, ez lett a főváros egyik „rekordere”. Ugyanez a kátyú tartja a legnagyobb rekordot is, a helyszínen mérést is végeztek kollegánk: a kátyú 97 centiméteres volt.
Kreatív figyelemfelhívás: virágbolt mutatja az utat
Óbudán egy virágbolt tulajdonosa saját kezébe vette a figyelemfelhívást: nagy betűkkel kiírta, sőt nyíllal is jelezte, hol kell számítani kátyúkra. A humor mögött azonban komoly probléma húzódik meg, a vállalkozók és a lakók is nap mint nap a saját bőrükön érzik az utak állapotát.
KRESZ tábla a gödrök ellen
A Keresztúri út elején, a gyógyszergyár közelében 30 km/órás sebességkorlátozó táblát helyeztek ki. Olyan sok és olyan mély kátyú jelent meg ezen a szakaszon, hogy balesetveszélyessé vált az út. A közútkezelő a legegyszerűbb megoldást választotta: lassításra kényszerítette az autósokat.
Drasztikusan csökkentek a felújítási források
A szakértő szerint nem a tél az igazi bűnös, hanem az évek óta elmaradó, teljes körű útfelújítások. 2019-ben még 20 milliárd forint állt rendelkezésre valódi útfelújításra. Nem kátyúzásra, hanem teljes, új burkolat kialakítására. Tavaly már csak 4 milliárd, idén pedig mindössze 1,6 milliárd forint jut erre a célra.
120 évente újítanak fel egy budapesti útszakaszt ebben a tempóban
A források rohamos csökkenése és az utak romló állapota szinte tökéletesen követi egymást. A mostani ütem mellett egy-egy útszakasz átlagosan 100–120 évente kerülne sorra.
A sztenderd szerint a kopóréteget tízévente cserélni kellene, és a repedéseket is rendszeresen ki kellene önteni, hogy a víz ne jusson be a szerkezetbe. Ha ez elmarad, a fagy szétfeszíti az aszfaltot és jönnek a kátyúk.
