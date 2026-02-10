RETRO RÁDIÓ

Így fulladt kátyúba a budapesti városvezetés – a legextrémebb eseteket mutatjuk

A szakértő szerint nem az időjárás az igazi bűnös, hanem az évek óta elmaradó útfelújítások Budapesten. A kátyúk a fővárosban már kikerülhetetlenek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.10. 05:00
kátyú Budapest Közút Zrt budapesti közlekedés

A téli hókáoszt követően újabb csapás érte a budapesti közlekedést: a hirtelen fagy és az olvadás után tömegesen jelentek meg a kátyúk a város útjain. Bár a hideg idő minden évben próbára teszi az aszfaltot, a szakértők szerint most nem csupán a természet számlájára írható a helyzet, hanem előjött a sok éves felelőtlen útkezelés eredménye.

Csepelen is rengeteg a kátyú
Ez a kátyú egy a több tízezerből Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol

A Budapest Közút által kezelt 1104 kilométernyi úthálózat közel negyede eleve leromlott állapotú, vagyis felújításra szorulna. Ez több száz kilométer olyan útszakaszt jelent, ahol a burkolat már rég túl van azon az időtartamon, amennyi ideig, azt biztonságosan lehet használni.

Rekordok hete: még soha ennyi kátyút nem jelentettek

A számok önmagukért beszélnek. Január 27. és február 2. között 6020 úthibát rögzítettek a fővárosi hálózaton. Aztán csak február 5-én 1966 bejelentés érkezett az útellenőrökhöz – ez új rekordnak számít. 

A budapestiek a buszon és az autókban zötykölődnek nap mint nap, miközben a gödrök nemcsak kényelmetlenséget, hanem komoly anyagi károkat is okoznak.

30 dísztárcsa és 21 baleset

A kátyúkról szóló történetek között már-már abszurd esetek is akadnak. A Baross utcában például egyetlen kátyú miatt 30 dísztárcsa esett le az autókról.

Kispesten, a Templom téren, az Ady Endre útnál egy közel egy méter átmérőjű gödör okozott sorozatos károkat. Tarnai Richárd, a Fidesz jelöltje videóban hívta fel a figyelmet arra, hogy a probléma megoldása a Fővárosi Önkormányzat feladata. Megtudtuk: a Fidesz jelezte is a kátyút az illetékesek felé, de nem történt semmi.

Információk szerint rövid idő alatt 21 balesetet okozott, ez lett a főváros egyik „rekordere”. Ugyanez a kátyú tartja a legnagyobb rekordot is, a  helyszínen mérést is végeztek kollegánk: a kátyú 97 centiméteres volt.

Kreatív figyelemfelhívás: virágbolt mutatja az utat

Óbudán egy virágbolt tulajdonosa saját kezébe vette a figyelemfelhívást: nagy betűkkel kiírta, sőt nyíllal is jelezte, hol kell számítani kátyúkra. A humor mögött azonban komoly probléma húzódik meg, a vállalkozók és a lakók is nap mint nap a saját bőrükön érzik az utak állapotát.

KRESZ tábla a gödrök ellen

A Keresztúri út elején, a gyógyszergyár közelében 30 km/órás sebességkorlátozó táblát helyeztek ki. Olyan sok és olyan mély kátyú jelent meg ezen a szakaszon, hogy balesetveszélyessé vált az út. A közútkezelő a legegyszerűbb megoldást választotta: lassításra kényszerítette az autósokat.

Drasztikusan csökkentek a felújítási források

A szakértő szerint nem a tél az igazi bűnös, hanem az évek óta elmaradó, teljes körű útfelújítások. 2019-ben még 20 milliárd forint állt rendelkezésre valódi útfelújításra. Nem kátyúzásra, hanem teljes, új burkolat kialakítására. Tavaly már csak 4 milliárd, idén pedig mindössze 1,6 milliárd forint jut erre a célra.

Árpád Híd
 Ilyenek az állapotok a forgalmas Árpád hídon Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol

120 évente újítanak fel egy budapesti útszakaszt ebben a tempóban

A források rohamos csökkenése és az utak romló állapota szinte tökéletesen követi egymást. A mostani ütem mellett egy-egy útszakasz átlagosan 100–120 évente kerülne sorra

A sztenderd szerint a kopóréteget tízévente cserélni kellene, és a repedéseket is rendszeresen ki kellene önteni, hogy a víz ne jusson be a szerkezetbe. Ha ez elmarad, a fagy szétfeszíti az aszfaltot  és jönnek a kátyúk. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
