Kátyúterror Budapesten: ilyen állapotban még soha nem voltak az utak - Galéria

Eddig sem volt hiány úthibákból Budapesten, most azonban több kerületben is életveszélyes gödrök jelentek meg. Február 5-én kora délutánig már 1966 úthibát jelentettek be Budapesten, ezzel új rekord dőlt meg. Kispesten, a Templom téren, az Ady Endre úton egy közel egy méter átmérőjű kátyú hetek óta veszélyezteti az autósokat. Eddig legalább 21 jármű rongálódott meg itt: volt, aki defektet kapott, mások futómű- vagy felnisérülésről számoltak be. A gödör továbbra is ott tátong, figyelmeztetés vagy érdemi javítás nélkül. Fővárosi információink szerint Karácsony Gergely az elmúlt hat hónapban brutálisan elhanyagolta az utakat. Olvasd el részletes riportunkat itt az elképesztő kátyúhelyzetről.

A 21 jármű kárt okozó kátyúszörny Kispesten / Fotó: Mediaworks

Kátyúterror: képeken ahogy rohadnak az utak Budapesten

A II. kerületben szintén komoly problémát okoz egy úthiba, amely egyetlen nap alatt nyolc durrdefektet eredményezett. A környéken egy helyi virágboltos kézzel írt figyelmeztető táblával próbálta óvni az autósokat a károktól.

Józsefvárosban, a Dankó utca és a Mátyás tér környékén akkora kátyú alakult ki, hogy a 99-es busz útvonalát is módosítani kellett miatta. A gödör mérete hatalmas.

A fővárosban lakók attól tartanak, hogy a hókáosz után most a kátyúk bénítják meg tartósan a fővárost. A mély gödrök nemcsak az autókat rongálják, hanem gyalogosan is komoly balesetveszélyt jelentenek, különösen sötétben vagy esős időben. Budapesten a felháborodás egyre nő, miközben sok helyszínen továbbra sincs nyoma a javításnak.