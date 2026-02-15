RETRO RÁDIÓ

Brutális hidegfront érkezik, hőérzetben a 20 fokot is elérheti a hőmérséklet zuhanása

Még az egészséges emberek számára is nagyon durva lehet az az időjárásváltozás, amely most ránk vár. A meteogyógyász szerint brutális hidegfront következtében a legveszélyesebb keringési betegségek száma ugorhat most meg, sőt a koraszülés veszélye is hatalmas. Mutatjuk a részleteket.

Szerző: Z. H.
Létrehozva: 2026.02.15. 16:00
hidegfront meteogyógyász infarktus

Az időjárás az elmúlt napokban alaposan elkényeztetett bennünket. Már-már a tavaszt idézte a hőmérséklet és a napsütésből is ízelítőt kaptunk. Most azonban egy nagyon durva változásra figyelmeztet a meteogyógyász. A brutális hidegfront orvosmeteorológiai szempontból rendkívül sok veszélyt hordoz magában.

IMG_4679 meteogyógyász
A meteogyógyász szerint fázni fogunk az elkövetkezendő napokban, de sok helyen már azért kezdenek kibújni a virágok / Fotó: Szabó Imre/Délmagyarország

Olyan erős ez a hidegfront, hogy egy csapásra söpri el a tavaszias hőmérsékleteket, sőt egyes helyeken havazásra is számíthatunk. Hétfő reggelre már országos kemény fagyokra, metsző, hideg szelekre, helyenként orkán erejűre is számíthatunk. A hirtelen változás nagyjából 10 fokos hőmérséklet zuhanást jelent, ami hőérzetben eléri a 20 fokot is

– mondja a Metropolnak dr. Pintér Ferenc meteogyógyász.

A Meteo Klinika igazgatója arra is felhívja a figyelmet, hogy ez a durva változás még az egészséges szervezetet is megviseli, de a hidegfrontra érzékenyek számára nagyon veszélyes lesz az elkövetkezendő pár nap.

Rendkívül magas a legveszélyesebb keringési következmények, sztrókok, infarktusok, szélsőséges vérnyomás kiugrások veszélye, igen erősek a görcsös folyamatok, nő a koraszülések, emésztési és ízületi panaszok, légzési és szívpanaszok, rosszullétek, erős, rohamszerű fejfájások előfordulása is

– figyelmeztet a meteogyógyász. Elmondása szerint ilyenkor nő az ingerlékenység, így az agresszív reakciók száma is, ez pedig a közlekedésben életveszélyes is lehet.

A meteogyógyász szerint hamarosan egy melegfront is jön

A szakember szerint a helyzet súlyosságát jelzi, hogy az összes frontérzékeny ember készülhet különféle panaszokra, hiszen hétfőn már egy melegfront lesz felettünk, így a durva fronthatások mindkét oldalról keserítik majd az arra érzékenyek életét.

De nézzük, hogy mindez hogyan jelentkezik majd a hőmérsékletekben. A HungaroMet honlapja szerint hétfő reggelre egyes helyeken ismét brutális hideg, akár mínusz 10 fok is várható és napközben is mínusz 1 és 5 fok között várhatóak a maximumok. Kedden, szerdán és csütörtökön is lehetnek még éjszakánként kemény fagyok, akár mínusz 7 fokkal és napközben sem számíthatunk 3-9 foknál melegebbre a met.hu számításai szerint. Csütörtökön pedig akár havazás is jöhet, így a télikabátokat és a vastag csizmákat hiba lenne még a szekrény mélyére süllyeszteni.

 

 

