Időjárás szempontjából ezek voltak 2024 legdurvább napjai

A Metropol az egész 2024-es évben nyomon követte az időjárás legapróbb változásait és annak hatásait is, melyekről a lap igyekezett még azelőtt beszámolni, hogy az adott szélsőséges időjárás bekövetkezne.

Főleg a júliusi időjárás és a napokon át tartó hőség volt megterhelő 2024-ben Fotó: MK / Metropol

Volt itt szélsőséges hideg, szélsőséges meleg, hirtelen lezúduló eső és még sok más is. Magyarország hőmérsékleti rekordjainak listája az ország hőmérsékleti szélső értékeit tartalmazza, méghozzá a HungaroMet (korábban Országos Meteorológiai Szolgálat) hivatalos mérései alapján. Most ezeket az adatokat gyűjtöttük össze, hogy te is láthasd, milyen volt 2024.

Január

január 4. Báta: +16,4 Celsius-fok

január 18. Hercegszántó: +17,7 Celsius-fok

január 24. Sopron: +16,1 Celsius-fok

Február

február 10. Szeged: +20,2 Celsius-fok

február 11. Gyomaendrőd: +20,9 Celsius-fok

február 27. Körösszakál: +22,0 Celsius-fok

Március

Márciusban csupán egyetlen kiugró nap volt, méghozzá március 30., amikor Kelebia közelében +27,6 Celsius-fokot mértek.

Április

április 1. Kelebia: +30,2

április 13. Derekegyház: +27,6

április 14. Baja: +31,2

április 15. Kiszombor: +31,4

Áprilisban tehát összesen négy kiugró nap volt, melyek közül három közvetlenül egymás után.

Május

Májusban ezzel szemben egyetlen hőmérsékleti rekord sem dőlt meg.

Június

Júniusban is csak 22-én Derekegyházán, amikor +37,7 Celsius-fokot mértek.

Július

július 9. Baja: +38,1 Celsius-fok

július 11. Kelebia: +40,0 Celsius-fok

július 12. Kelebia: +40,4 Celsius-fok

július 13. Körösszakál: +40,6 Celsius-fok

július 14. Körösszakál: +41,0 Celsius-fok

július 15. Körösszakál: +39,5 Celsius-fok

július 16. Kelebia: +41,6 Celsius-fok

Talán a júliusi hónapban volt a legtöbb hőmérsékleti melegrekord, amikor összesen hét ilyen nap volt, melyből hat egymást követte.

Augusztus

augusztus 13. Kelebia: +40,7 Celsius-fok

augusztus 14. Baja: +40,4 Celsius-fok

augusztus 17. Baja: +40,4 Celsius-fok

Szeptember

szeptember 3. Körösszakál: +36,5 Celsius-fok

+36,5 Celsius-fok szeptember 4. Baja: +36,2 Celsius-fok

Október, november, december

Októberben, novemberben és decemberben az eddigi adatok alapján úgy néz ki, hogy egyetlen olyan nap sem volt, amikor akár a minimumok, akár a maximumok szempontjából megdőlt volna egy rekord.