Kegyetlenül játszik velünk az időjárás: ezért érzed magad olyan cefetül

Mint azt már te is megtapasztaltad, kedden is maradt a kora tavaszias jellegű időjárás, annak minden kellemes és kellemetlen hatásával együtt. December 17-én is a 10 fok körüli hőmérséklet jellemezte a napot, melyek számos negatív hatásával találkozhatsz a továbbiakban is.

Látszólag egészen kellemes a mostani időjárás Fotó: MP_Foto / Shutterstock

A csapadék esélye minimális, a szél pedig elkezdett gyengülni, bár néhol még felerősödhet, ami az idegrendszert is megterhelheti

– fogalmazott dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, miközben arról beszélt, hogy a hétfői melegfront utáni hidegfront minimális hatásai kedden még érzékelhetők voltak, de az ország nagy részére az is igaz, hogy számottevő fronthatással nem kellett számolni.

Továbbra is nagyon intenzív légtömeg mozgások várhatók, ami most ismét egy meleg légtömeg érkezését jelenti. A szervezetünket pedig ezek az egymást követő, mondhatni folyamatos változások tartják terhelés alatt

– tette hozzá a szakember, megmagyarázva, hogy miért is érzed magad rosszul napokon keresztül, annak ellenére, hogy kora tavaszias, látszólag kellemes az idő és 10 fok körül jár a nappali hőmérséklet.

Éppen ezért, fontos megjegyezni, hogy a mostani időjárásra jellemző, a szorongásos, pánikszerű reakciók kialakulása, valamint a fejfájás, a migrén, a görcsös folyamatok felerősödése, a vérnyomás ingadozása. A bizonytalanság, a szédülés, a szorongásos, pánikszerű reakciók ráadásul egyre gyakoribbá válnak.

Így folytatódik az időjárás

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerda reggelre több helyen pára, köd, alacsony szintű rétegfelhőzet teheti szürkévé, borongóssá az időt, ami csak lassan szakadozhat fel, néhol megmaradhat napközben. Máshol túlnyomóan fátyolfelhős idő, többfelé szűrt napsütés várható. Csapadék sehol valószínű. A déliesre forduló szél gyenge, mérsékelt lesz. Hajnalban -2, +3, kora délután 5-11 fok között alakul a hőmérséklet.

Jelentős csapadék legkorábban pénteken várható. December 20-án lehet arra is először számítani, hogy mind a nappali, mind az éjszakai hőmérséklet csökkenni kezd, de utána sem zuhan majd a hőmérséklet – derül ki az előrejelzésből.