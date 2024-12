Használd ki, mielőtt a hidegfront megérkezik, mert utána már csak bánni fogod

A napokban jelentősen változik az időjárás és ezáltal annak hatásai is. Távozik a napok óta itt lévő frontrendszer, mely sok ember számára okozott komoly tüneteket. Cikkünkből most azt is megtudhatod, mi az egyetlen előny, amivel számolhatsz az érkező hidegfront előtti rövid időszakban.

A hétvégi hidegfront előtt jobb, ha összeszeded magad (Fotó: Köpönyeg)

Egy anticiklonális helyzet alakul ki csütörtökön, mely egészen más hatásokat tartogat számunkra, mint az eddigi frontrendszer

– jegyezte meg dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója. A szakember szerint az elvonult frontrendszer akár olyan panaszokat is előhozhatott, melyek nem, vagy alig jelentek meg korábban. Éjjel és hajnalban főleg fagyra lehet számítani a következő pár napban. Pára és köd is képződhet, emiatt felerősödhetnek a kopásos eredetű ízületi bántalmak.

Görcsös panaszok, fejfájás a hidegre fokozottan érzékenyeknél még jelentkezhet, egészen addig, míg nem melegszik az idő. Erre a jövő hét elején van kilátás. Addig is napközben több helyen hosszabb-rövidebb időszakokra kisüthet a nap. A szeles tájakon azonban fejfájás, ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. Ajánlott a meleg, réteges öltözködés, mivel nagy lesz a megfázásveszély.

Csütörtökön és pénteken száraz idő várható. Számottevő csapadékra, havazásra nem kell számítani. A csütörtöki előrejelzések szerint Bánkúton 13 cm, Eplényben 1 cm, Kékestetőn 7 cm, Mátraszentistvánon 5 cm és Sátoraljaújhelyen 2 cm hómennyiség van, mely az egyre melegebb idő miatt hamarosan jócskán csökken.

Az egyetlen jó hír, hogy a hideg, csapadékos napok alkalmával kitisztult a levegő és a következő napokban csapadékra nem kell számítani. Így, ha teheted, most menj a szabadba sétálni, mert nem sok időd lesz rá, hogy ilyen szép, kellemes időben tehesd ezt meg.

Hamarosan hidegfront jöhet a térségbe

A Köpönyeg előrejelzése szerint pénteken több helyen hosszabb időszakokra kisüthet a nap, említésre méltó csapadék nem várható. A légmozgás nem lesz jelentős. Kora reggel -7, 0, napközben pedig 0, 5 fok közötti maximumokra van kilátás.

Szombaton eleinte még északkeleten, keleten találkozhatunk naposabb tájakkal, nyugat felől pedig egyre jobban megvastagszik a felhőzet. Eső, havas eső, kisebb havazás elszórtan, napközben főként az ország déli felén fordulhat elő. Reggel, hajnalban nem kizárt néhol ónos eső. Helyenként megélénkül a déli, délkeleti szél. Fagyos lesz a reggel, majd kora délután 1-6 fokot mutathatnak a hőmérők.