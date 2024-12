Nem csoda, hogy kikészülsz az időjárástól: eddig tarthat az örvénylő kettős front negatív hatása

A napok óta tartó panaszok továbbra sem érnek véget. Most azt is megtudhatod, hogy meddig marad ez a borongós, télies időjárás és az örvénylő kettős front, mely nemcsak a kedvedre, az egészségedre is negatív hatással lehet.

A következő pár napban sem könnyíti meg a dolgod az örvénylő kettős front (Fotó: Köpönyeg)

A térség felett ragadt a hétfőn érkezett kettős front. A mostani jelek szerint tartósan a Kárpát-medence felett örvénylik majd, és olyan hatásokkal jár, amiket nehéz lesz elviselnünk

– hívta fel a figyelmet dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója a napokban még tapasztalható jelenségre, mely nemcsak kedden, de még szerdán is megnehezíti a napod.

A december amúgy is sok szempontból megterhelő és stresszes. Ezúttal ráadásul az időjárás sem segít az átvészelésében. Kedden is marad a szürke, párás, ködös, borongós, többnyire esős idő, mely sok helyen havat is tartogat

– tette hozzá a meteogyógyász. Az ország egyes részein fokozatosan megerősödik majd a szél, ami a hőérzetnek sem kedvez. A hullámzó időjárás miatt további nehézséget jelent, hogy a tested nem képes elég gyorsan reagálni, alkalmazkodni a folyamatos változásokhoz, amit te is érzel majd magadon. Főleg a keringési rendszert terheli a következő pár nap, de negatívan hat mindez az egész szervezetedre.

Gyakoribbá válik a sztrók, az infarktus, a vérnyomás ingadozása, a görcsös folyamatok, az alvásminőség romlása, a fáradtság, az immunrendszer gyengesége, valamint a kedved is rosszabb lesz, hogy a sokféle, sokáig tartó fejfájásokat már ne is említsük.

Egyelőre marad az örvénylő kettős front

A Köpönyeg előrejelzése szerint szerdán eleinte többfelé, főként délen és a középső tájakon alakulhat ki havas eső, hószállingózás, de délután már csak néhol lehet csapadék. Napközben az északi, északnyugati tájakon válhat szakadozottá a felhőzet, és rövid napos időszakok is lehetnek. Nyugaton, valamint keleten és északkeleten megélénkül az északias szél. Hajnalban –2, +4, napközben 1-5 fokot mutathatnak a hőmérők.