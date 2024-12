Borzalom ami ránk vár az időjárásban, ekkor jöhet a kedvező fordulat

Fáj a fejed? Rossz a kedved? És még a szíved is hasogat? Mindez nem véletlen. Ami most és még várhatóan kedden is jellemzi majd az időjárásunkat, az nagyon sok ember számára megterhelő lesz. Ez pedig nem más, mint egy erős nyomásemelkedéssel járó kettős fronti hatás. Az időjárás valamelyest szerdára normalizálódhat.

Megkeseríti az időjárást a fölénk helyeződött kettős front dr. Pintér Ferenc szerint Fotó: Meteo Klinika

A mostani ködös, szürke, szemerkélő esős időjárás nem túl szívderítő. Ráadásul még különféle panaszokat is okoz, amit nem látunk, ám érzünk.

A ránk húzódó kettős front fogja meghatározni a hétfői humánmeteorológiai-orvosmeteorológiai helyzetet.

A kettős fronti terhelések közül is inkább a hidegfronti tünetek lesznek jellemzőbbek a magasban is zajló lehűlés miatt. Erőteljes légnyomás- emelkedés alakul ki, ami szintén sok ember számára jelentős terhelő tényező. Ráadásul ez a kettős front még kedden is itt lesz velünk

– mondta dr. Pintér Ferenc meteogyógyász. A Meteo Klinika igazgatója szerint tipikus panasz lesz a különböző jellegű fejfájások halmozott előfordulása, emellett hullámokban fog változni a vérnyomás, fokozott feszültséget, csökkenő munkavégző képességet, fokozódó figyelmetlenséget, fáradékonyságot, gyakoribb görcsös és szédüléses panaszokat tapasztalhatunk.

Vajon mikor érhet véget ez a fránya front? Nos, a köpönyeg.hu prognózisa szerint szerdától fellélegezhetünk, ugyanis lassú melegedés kezdődik. Ezen a napon már 5 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, míg a hétvégén már 6-7 fok is lehet napközben. Sajnos egy darabig nem látjuk majd a napot, ugyanis a szürke, borongós idő nem ér véget, csupán a sok kellemetlen tünetet okozó kettősfront vonul majd el a fejünk felől.