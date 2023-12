Fáj a fejed? Minden, amit a migrénről tudni kell!

Sokan úgy hiszik, hogy a sok idegeskedéstől megfájdulhat a fejünk, de a migrén, az egészen más tészta. Az egy önálló betegség, amely rohamszerűen tör ránk, és nem tudunk tenni ellene. De valóban így van?

Amit a migrénről tudni kell!

– A migrén egy összetett genetikai állapot, melynek tüneteit biológiai és környezeti tényezők kombinációja váltja ki. Súlyos fejfájással, hányingerrel, hányással, fény- és hangérzékenységgel, erős fülzúgással járhat. Előfordulhat, hogy a fejfájás kezdete előtt villogó fényeket látunk, vagy nehezen tudunk beszélni. Még az is iszonyú kellemetlen érzést kelthet, ha csak oldalra kell néznünk, nemhogy felállni vagy mozogni, esetleg ugrabugrálni. A migrénes rohamnak sokféle kiváltó oka lehet, például stressz, étkezések kihagyása, bizonyos ételek fogyasztása, hormonális változások vagy az elégtelen alvás. Ha migrénes roham kezdődik, az egyetlen megoldás, ha minél előbb – még mielőtt felerősödik a fájdalom – beveszünk gyógyszert, majd egy csendes, sötét szobában lefekszünk és becsukjuk a szemünket. A rohamok általában időről időre újra jelentkeznek, nincs rá olyan gyógymód, amellyel teljesen megszüntethető lenne. Amikor elkezdődik, erős, lüktető fájdalom jelentkezik, általában csak a fej egyik oldalán. Aktivitás hatására jelentősen rosszabbodik. Néhány órától akár napokig is eltarthat, ezzel lehetetlenné téve a mindennapos tevékenységek elvégzését, jelentősen rontva az életminőséget. Miután a fejfájás elmúlik, előfordulhat, hogy nagyon fáradtnak érezzük magunkat, hiszen az erős görcsök teljesen leterhelik a szervezetünket – mondja dr. Balaicza Erika belgyógyász főorvos.

A 7 jellegzetes fázisa

Előzetes (figyelmeztető) fázis: Ilyenkor jelentkezhet hangulatváltozás, agyi köd, hányinger, enyhébb fájdalmak nyaki és vállizommerevség. Aura fázis: Előfordulhat látászavar, zsibbadás, szédülés, zavartság, beszédzavar vagy hasi fájdalom. Akut fejfájás fázis: Fejfájást, hányingert, hányást, nyaki fájdalmat vagy fény-, hang- és szagérzékenységet foglal magában. Feloldódási fázis: Fokozatosan vagy hirtelen jelentkezhet, és magában foglalja az alvásigényt, a fáradtságot vagy akár az eufóriát. Posztdrómás fázis vagy migrénes másnaposság: Ez gyakran magában foglalja a fáradtságot és a lelassult felfogóképességet, valamint a depressziós hangulatot. Interiktális fázis: Ez a rohamok közötti fázis, amely a rohamtünetek hiányával jár. Migrén aura fejfájás nélkül: Ritkán, de előfordul, hogy fejfájás nélküli rossz közérzet jelentkezik, vagy csak érzékenyek vagyunk a fényre és a hangokra.

Különös fajtái

Hasi migrén: Hasi és gyomorfájdalommal, hányással, hasmenéssel jár, amelyet nem feltétlen kísér fejfájás is. Ha ez gyerekkorban jelentkezik, kamaszkorukra ki is nőhetik, de átalakulhat migrénes fejfájássá is.

Szem vagy retinális migrén: A látásunk megváltozik, vagy akár teljesen el is veszíthetjük egyik szemen, de nem kell megijedni, ez magától elmúlik. A látás a másik szemen normális. Ezek a tünetek általában a fejfájás előtt jelentkeznek, de nem mindig.

Hemiplegikus migrén: erős izomgyengeséggel jár. Ez több napig vagy hétig is eltarthat.

Agyamra megy a karácsony?

– Leegyszerűsítve így is mondhatjuk, ugyanis a migrén legfőbb kiváltó oka a stressz. Emellett persze a genetikai hajlam is szerepet játszik a kialakulásában. Okozhatják a vérerek és az agyban lévő vegyi anyagok átmeneti változásai. Nagyobb eséllyel alakul ki migrén, ha a családban előfordult már, ha depresszióban vagy szorongásos betegségben szenvedünk, esetleg, ha súlyfeleslegünk van. Előidézheti az étkezések kihagyása, bizonyos ételek, például sajt, csokoládé, citrusfélék, alkohol, kávé és mononátrium-glutamátot (MSG) tartalmazó ételek, túl sok vagy túl kevés alvás, az időjárás változása, hormonális változások, például a menstruáció vagy a menopauza idején, túl sok képernyő előtt töltött idő, erős fény, hangos zajok vagy intenzív szagok használata, stressz és erős érzelmek – figyelmeztet a főorvos.

Mit tehetünk?

– Ahhoz, hogy kiderítsük, esetünkben mi váltja ki a migrént, érdemes migrénnaplót vezetni. Írjuk fel pontosan mit és mennyit ittunk, ettünk, mennyi időt töltöttünk a monitor előtt, mennyit idegeskedtünk. Ez nekünk és az orvosnak is nagy segítség a válasz megtalálásában. A legfontosabb teendő, hogy próbáljuk csökkenteni a stresszhatásokat. Persze ez az ünnepek közeledtével nem egyszerű feladat, de azért nem is lehetetlen. Osszuk be az időnket és a tennivalókat, és mindenképpen szánjunk időt önmagunkra, a feltöltődésre. Ebben nagy segítségünkre lehet egy kellemes masszázs, a meditáció, különböző légzés- és relaxációs technikák elsajátítása és rendszeres gyakorlása, séta a természetben, rendszeres testmozgás. Ha erős fejfájásunk van, forduljunk orvoshoz, hogy minél előbb megtaláljuk a számunkra megfelelő gyógyszert, amely enyhítheti vagy akár átmenetileg meg is szüntetheti a tüneteket – tanácsolja a doktornő.

A testünk jelez, hogy elég!

Fejfájást akkor is okozhat a túlhajszoltság, idegeskedés, ha nem vagyunk migrénesek. A lelkiállapot és a fejfájás között ugyanis szoros kapcsolat van. Ha azt tapasztaljuk, hogy az ünnepek közeledtével amint belépünk egy bevásárlóközpontba azonnal megfájdul a fejünk, akkor a testünk jelzi: ideje kicsit visszavenni a tempóból, lazítani. Érdemes megfogadnunk a testünk tanácsát, ugyanis az állandósult stressz a szervezet egészére nézve káros lehet. Az egyszerű fejfájáson kívül komoly lelki és testi tüneteket is kiválthat, ha nem teszünk ellene. Szorongás, alvászavar, ingerlékenység, türelmetlenség, csökkent önértékelés és teljesítmény, figyelmetlenség vagy agresszív viselkedés, szívpanaszok, emésztési problémák, légúti betegségek, de még izom és ízületi fájdalmakat is kiválthat, sőt, akár autoimmun betegségeket is előidézhet, ha nem lassítunk egy kicsit – írja a Fanny magazin.