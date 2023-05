Magas vérnyomás? Ezzel a gyümölcslével örökre kigyógyulhatsz belőle

A magas vérnyomás rendkívül gyakori betegségnek számít Magyarországon is. Ez az a betegség, amelyet ha nem kezelnek, akkor komoly egészségügyi problémákat okozhat.

A narancslé nagyon jó a magas vérnyomás ellen Fotó: Pexels

A magas vérnyomás, a szív- és érrendszeri betegségek egyik legfőbb kockázati tényezője. A betegség kialakulásához több minden is hozzájárulhat, többek között az elhízás, a mozgásszegény életmód, de akár a dohányzás is. A Harvard School of Public Health azonban most megállapította, hogy a magas vérnyomás kordában tartható, ha a következő gyümölcsleveket fogyasztjuk.

A Medical News Today pedig most elárulta, hogy melyik az a négy ital, amelyek nagy mennyiségű ásványi anyagot tartalmaznak; ezek pedig nem más, mint a maracuja, a gránátalma, a narancs és a mandarin frissen facsart leve.

Minden ital a következő mennyiségeket tartalmazza:

Maracuja gyümölcslé – 687 mg kálium

Gránátalmalé – 533 mg

Narancslé – 496 mg

Mandarinlé – 440 mg.

Érdekesség, hogy a kiváló ásványi anyagforrásként emlegetett banánban, mindössze csak 358 mg ásványi anyag található meg.

A banán is hatásos a vérnyomás ellen Fotó: Shutterstock

Érdemes tehát magas káliumtartalmú ételeket és italokat fogyasztani, mivel annak ásványi anyagai eltávolítják a nátriumot a szervezetből, ami a vérnyomásért felelős. Az esszenciális ásványi anyag pedig segít az érfalak ellazításában is, tovább csökkentve a vérnyomást.

Hogyan tehetünk még a magas vérnyomás ellen?

A Blood Pressure UK azt tanácsolja, hogy szorítsuk ésszerű keretek közé az alkoholfogyasztást, emellett kerüljük a koffeintartalmú italokat, például a kávét, valamint hagyjunk fel a dohányzással – írja a Mirror.