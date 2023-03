Reggelente te is fejfájással ébredsz? Mutatjuk, hogy mi lehet az oka, és hogy hogyan enyhítsük

Mindent jól csinál, korán fekszik, kiegyensúlyozottan táplálkozik és még az ivást sem viszi túlzásba, mégis sokszor úgy ébred, hogy fája a feje? Elég igazságtalannak tűnik, pedig sajnos elég sokan járnak ebbe a cipőben.

Számos oka lehet a fejfájásnak, ezeknek többsége azonban nem súlyos probléma Fotó: Shutterstock

Egy 2022-es tanulmány szerint világszerte naponta minden hatodik ember tapasztal valamilyen formában fejfájást. Érdekesség, hogy a fejfájásnak több mint 100 különböző klinikai kategóriája létezik: a csupán néhány órán át tartó apró szúrástól a súlyos, sőt, akár életveszélyes fájdalmakig terjednek. A különböző fejfájásokat különböző okok váltják ki, amelyek közül néhányat nem lehet fejfájás-csillapítóval orvosolni. Előfordulhat például, hogy dehidratáltság miatt fáj a fejünk, vagy akár a túl hosszú ideig tartó napozás következménye is lehet.

A reggeli fejfájás gyakori, és sokféle okból jelentkezhet, melynek többsége nem súlyos. Kutatások szerint a leggyakoribb okok közé tartozik a megfázás, az influenza vagy a stressz. Azt is kimutatták, hogy a legtöbb reggeli fejfájástól szenvedő ember alvászavarokkal is küzd.

Miért fáj a fejem, ha mindent jól csinálok?

A fejfájásnak számos oka lehet, melyek közül néhányat most közelebbről is megvizsgálunk.

Több műszakos munka

A kutatások szerint a reggeli fejfájást a cirkadián ritmuszavarok is okozhatják, vagyis amikor a szervezet úgynevezett természetes „testórája” felborul, például a több műszakos munka miatt. A természetes testóra és a tényleges alvás időpontja közötti eltérés miatt előfordulhat, hogy nem alszunk eleget, ez pedig ébredéskor fejfájást válthat ki.

Ez, valamint a hálószobában lévő allergének vagy a kivételesen hideg szobában való alvás mind ronthatják az alvás minőségét.

Alvászavarok

Az alvászavarok is okozhatnak fejfájást, mivel az agynak ugyanaz a része irányítja az alvást, a hangulatot és a fájdalmat is, így ez felébreszthet. Épp ezért az álmatlanság a reggeli migrén egyik fő oka.

A reggeli fejfájás az alvási apnoe egyik legfontosabb figyelmeztető jele is, amelyről sokan nem is tudják, hogy fennáll. Az állapot következtében a légutak az éjszaka folyamán beszűkülnek, és átmenetileg leáll a légzés. Ez másnap fejfájást és fáradtságot, valamint éjszakai horkolást okoz.

Mentális és fizikai egészségügyi problémák

A depresszió és a szorongás is a krónikus reggeli fejfájás vezető okai, mivel összefonódnak az álmatlansággal. Emellett a gyógyszerek, köztük az aszpirin, valamint a fájdalomcsillapítók és a koffein elvonási tünetei gyakran okoznak krónikus fejfájást és migrént. Nem meglepő módon a fejfájás az alkoholnak is lehet az eredménye, illetve a magas vérnyomás és a stroke is okozhat fejfájást.

Hogyan szabaduljunk meg a fejfájástól?

A The Sun összegyűjtött néhány tuti tippet, lássuk is, mik ezek!