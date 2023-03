Mutatjuk, milyen hatásokkal jár a vasárnapi óraátállítás

Egyesek szerint szükséges, mások nem értik, hogy miért kell még mindig. Az ugyanakkor biztos, hogy a legtöbb ember szervezetét hetekig megviseli majd a március 26-ai óraátállítás, mely során éjjel 2-kor kell majd 3 órára átállítani az óráinkat.

Az óraátállítás hatásait hetekig érezhetjük majd (Képünk illusztráció) Fotó: Pixabay.com

Az óraátállítást eredetileg energiatakarékossági okokból vezették be az 1970-es években. Hazánkban 1980 óta tekerjük előre tavasszal az órát. Tény, hogy rengeteg villamos energia megspórolható vele és az is bónusz, hogy a márciusi óraátállítás után később fog sötétedni – de emellett rengeteg olyan hatása van a szervezetre, amik megnehezítik a hétköznapokat.

Felborítja a bioritmusunk

A biológiai óránk a természet változásait követi, így a fényviszonyoknak megfelelően alakítja, hogy mikor leszünk álmosak, mikor kell felébrednünk. A nyári időszámítás kezdetével azonban ez teljesen felborul, hiszen a pontos idő nincs összhangban azzal, ami a természetben történik; nem akkor kelünk és fekszünk, amikor természetes lenne. Ez pedig már az óraátállítást követő héten is érezhető, hiszen rosszabbul ébredünk, kimerültek leszünk, de van, akinél fejfájást is okozhat.

Kialvatlanok leszünk

Hiába igyekszik az ember az óra szerint elmenni aludni, a tavaszi óraátállítás után ez nem is olyan egyszerű, hiszen, bár az óra este tízet mutat, a biológiai óránk szerint még csak kilenc van. A legtöbben ilyenkor még nem is álmosak, forgolódnak, nehezen alszanak el – de reggel viszont egy órával korábban kell kelni. Így másnap nem csoda, ha fáradtnak érezzük magunkat. Több hétre lesz majd szükségünk ahhoz, hogy a szervezetünk átálljon az új időszámításra. Az alvászavarok pedig mind rövid, mind hosszú távon károsítják a szervezetünket. A felborult alvásritmus, az egy órával kevesebb pihenés pedig hosszú távon szív- és érrendszeri megbetegedéseket okozhat, és gyengítheti az immunrendszert is.

Mit lehet ez ellen tenni?

Ha előre tudod, hogy minden évben nagyon megvisel az óraátállítás, ne tartsd be a vasárnapi időpontot, kezdd el már péntek éjszaka az átállást – de csak fél órával előrébb állítsd az órát. Majd ugyanígy félórát léptesd előre a szombatról vasárnapra virradó éjszakára; kétszer fél órát könnyebben elvisel a szervezetünk, mint egyet. Ahhoz, hogy a szervezet teljesen átálljon, legalább 4–14 napra lesz szükséged, így ebben az időszakban próbáld csökkenteni a terheidet mind fizikailag, mind szellemileg. Amit lehet, halassz el akkorra, amikor már teljesen átálltál az új időszámításra, ne fogyassz nehéz ételeket, és amennyire lehet, kerüld a stresszes helyezeteket. Sokat segít, ha pótlod a vitaminokat és ásványi anyagokat, szedj C-vitamint, magnéziumot, cinket, szelént és kalciumot is. Így könnyebb lesz átvészelni a tavaszi óraátállítás utáni időszakot.

149 éve született meg a világhírű Harry Houdini

1874. március 24-én született Budapest VII. kerületében, Weisz Erik néven Harry Houdini, a legnagyobb szabadulóművész és mágus. Apja rabbi volt, aki fia születése után néhány hónappal vándorolt ki az Egyesült Államokba, és a wisconsini Appletonban telepedett le. Fia gyerekkorában cirkuszban látott egy mutatványt, melynek során kettéfűrészeltek egy nőt, ennek hatására határozta el, hogy ő is bűvész lesz. Jean-Eugene Robert-Houdin tiszteletére vette fel a Houdini művésznevet. 1882-ben New Yorkba költözött a család. 1894-ben megnősült, felesége, Wilhelmina Rahner később Beatrice Houdini néven színpadi asszisztense lett. Houdini nevét az 1900-as évek elejétől külföldön is egyre többen megismerték merész szabadulómutatványai révén. Számai oly nehezek voltak, hogy sokszor csupán pillanatokon múlt az élete, de szívesen vállalta a veszélyt. Titokzatos szabadulóképességét részben hatalmas fizikai erejének, rugalmasságának és hajlékonyságának, részben a zárak, csomók és egyéb szerkezetek felnyitásában szerzett különleges jártasságának köszönhette. 1916 és 1923 között öt filmben mutatta be képességeit. Arról is ábrándozott, hogy a fia egyszer az Egyesült Államok elnöke lesz, de bármennyire is szerette volna, gyermekkel nem áldotta meg a sors. Houdini 1926-ban az Encyclopaedia Britannicának írt cikket a bűvészetről, de még abban az évben hashártyagyulladásban meghalt. Egy előadásán ugyanis azzal hencegett, hogy hasfala annyira edzett, hogy minden behatást képes elviselni. Egy hallgatója ekkor figyelmeztetés nélkül kétszer megütötte, olyan szerencsétlenül, hogy pont a vakbelét találta el. Mint később kiderült, a szerv szétrobbant, és mérgező anyagokat juttatott Houdini szervezetébe, amelyek gyulladást okoztak. Mivel Houdini fájdalmat nem érzett, aznap este még fellépett, ezért a műtétet csak késve hajtották végre. Október 31-én halt meg Detroitban.

50 éve jelent meg a Pink Floyd legsikeresebb albuma

A The Dark Side of the Moon a Pink Floyd első koncepcióalbuma, mely 1973. március 24-én jelent meg. Központi témája a mindennapi életben ránk nehezedő nyomás, az idő, a pénz, a háború, az őrület és a halál.

Nagyon sok rajongó szerint ez a zenekar legjobb munkája, még a The Wallnál is jobb. Eredeti címe Eclipse: A Piece for Assorted Lunatics volt. Ez az album a rockzene egyik mérföldköve: vannak rajta rádióban gyakran hallható rockdalok, mint a Time, a Money, az Us and Them és (a korábbi címadó) Eclipse, konkrét zenei hangok, és a mindezt átszövő, de korántsem elidegenítő elektronikusság. Az album híd a „klasszikus” blues-rock és az elektronikus zene között. Az albumot a kitűnő zene és a mély szövegek teszik egyedülállóvá.

Gasztroséta és kóstoló a Füvészkertben

Az Urban Jungle Budapest legújabb füvészkerti sétáján, március 25-én szombaton minden az ehető növényekről és az evésről szól. A séta vezetője Hadobás Nóra, az UJB alapítója egy mindig éhes gasztrorajongó, aki legalább annyira szeret az ételekről és az evésről beszélni, mint enni. A séta része személyenként 3-5 db témáinkhoz kapcsolódó kis kóstoló is, hiszen a két óra nem telhet el az ízlelőbimbók kényeztetése nélkül. Érdekességek, furcsaságok, édes és sós falatok várhatnak ránk az üvegcsékben.

10 éves a Magashegyi Underground

Idén tölti 10. évét a Magashegyi Underground Tegnapután című album, amely nagy mérföldkő volt a zenekar életében. Március 25-én visszatérnek a budapesti Erzsébet térre, ahol tíz évvel ezelőtt először játszották végig ezt az anyagot, hogy újra előadják és méltóképp ünnepeljék meg az évfordulót.

Az albumot jegyző, leghosszabb ideig működő ötös fogat (Bocskor Bíborka, Toldi Miklós, Fűrész Gábor, Fodor Máriusz, Szepesi Mátyás) kiegészül a mai felállás zenészeivel és természetesen Beck Zolival, a 30Y frontemberével, akivel régóta tartó barátságuk ekkor vált azóta is virágzó közös alkotómunkává.

Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról

Ötven évvel ezelőtt mutatták be a Vígszínházban Déry Tibor Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról című kisregényének zenés adaptációját Presser Gábor zenéjével és Adamis Anna dalszövegeivel. A zeneszerző azóta számtalan előadásnál közreműködött, írt zenét a Jó estét nyár, jó estét szerelem, a Harmincéves vagyok, a Szent István körút 14., a Túl a Maszat-hegyen és A padlás című darabokhoz is. Március 25-én, délután és este ezeket a dalokat elevenítik fel a Víg-Presser-50 koncerten, amelyet Valló Péter rendezett.

Budapest több pontján elterelésekre, lezárásokra kell számítsunk

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz március 25-én Budapest VII. kerületében. Tilos lesz megállni március 25-én 12 órától 23 óráig az Erzsébet körút 29–33. szám előtt 30 méter hosszan.

Labdarúgó-mérkőzések miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz március 26-án és 27-én Budapest VII., VIII. és XIV. kerületében. Tilos lesz megállni március 26-án 8 órától egészen március 27-én 24 óráig a Budapest VII. és VIII. kerületeit érintően a Verseny utca mindkét oldalán a Dózsa György út és Thököly út között.