Bántalmazó kapcsolata sodorta súlyos depresszióba a magyar Ken babát

Einwiller Gregor, a magyar Ken babaként elhíresült fiatal férfi a Borshoz eljutott lesifotók kapcsán árulta el, súlyos depresszióval küzd. Betegsége olyan mértékben mélyült el, hogy a lakását is alig hagyja el, az evésbe menekült, mely komoly hízást eredményezett nála. Minden lelki betegségnek oka van, mivel ő pontosan tudja, mi váltotta ki nála a problémákat, úgy döntött, nem kér orvosi segítséget, egyedül néz szembe a démonjaival. Minden vágya, hogy újra a régi férfi nézzen vissza rá a tükörből, ám ehhez még sok mindent kell magában rendbe tennie. Többek között ezért is beszélt a vele történtekről, mert abban is bízik, hogy segítséget tud nyújtani a felismerésben a hozzá hasonló kapcsolatban élőknek.

Csak akkor hagyja el a lakását, ha nagyon muszáj (Fotó: Bors)

Tavaly december ért véget 8,5 éves kapcsolata, melynek utolsó időszakában rengeteg megaláztatásban volt része.

„Rettenetesen csúnya volt az elválásunk. Gyakorlatilag egy pláza közepén szakított velem.”

A szemembe mondta, hogy régóta meg akar tőlem szabadulni. Ez a mondat egy életre az agyamba égett. Búcsúzóul még lehordott mindenféle szerencsétlennek, nyomorultnak.

„Tudtam, hogy nagyon nincsenek rendben a dolgok, de egyszerűen nem akartam magamnak sem beismerni. Most pedig már késő, ezeket nem lehet semmissé tenni” – nyilatkozta a Borsnak.

Sokáig magának sem ismerte be, hogy romboló kapcsolatban él (Fotó: Einwiller Gregor)

Az interjúban azt is elárulta, minden rendben volt párkapcsolatában mindaddig, amíg nem költözött be a ValóVilág luxusvillájába. Kijövetele után derült fény arra is, hogy időközben szerelme megcsalta, onnantól fogva pedig szinte napról napra egyre messzebb kerültek egymástól. Greg nem tagadja, bizonyos értelemben önmagát is hibáztatja.

„Addig redukált maga alá, amíg elkezdtem tőle függeni, onnantól kezdve bármit megtehetett velem, tudta, nem lesz következménye. Egy idő után visszaélt ezzel, rengeteget veszekedtünk, megesett, hogy megrángatott a nyílt utcán, lépten-nyomon megalázott mások előtt.”

Szembementem miatta az elveimmel, de újra és újra belém rúgott. Egyszer annyira eldurvult a vitánk, csaknem tettlegességig fajult a dolog közöttünk.

„Csaknem három évet éltem le vele verbális bántalmazásban. Folyamatos fenyegetésben éltem, hogy szakít velem, mert tudta, ez fájna a legjobban. Toxikus és romboló volt számomra, tönkretette az egómat és az élethez való hozzáállásomat. Megkeseredett ember lettem, miközben régen mindent pozitívan láttam. Folyamatosan azt sugallta, hogy én rossz ember vagyok, egy idő után pedig ezt már el is hittem neki” – mesélte Ken baba.

Greg hiszi, hogy sikerül túllépnie ezen a nehéz időszakon, és újra a régi lesz, de ezért még sokat kell dolgoznia. Történetével minden hasonló cipőben járót szeretne a valóság felismerésére biztatni.

„Mindenkinek kívánom, hogy szeressétek magatokat, merjetek kilépni a rosszból, ne féljetek attól, hogy egyedül maradtok. Sokkal jobban szeressétek magatokat annál, mintsem egy romboló, toxikus kapcsolatban éljetek” – mondta reménykedve a lapnak.