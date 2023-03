Külseje miatt bujkál a nyilvánosság elől a magyar Ken baba – Lesifotók!

Aggodalomra ad okot, hogy hónapok óta nem ad jelet magáról a magyar Ken baba. Egy szemfüles olvasó azonban a napokban lencsevégre kapta az egykori valóságshow-sztárt, aki árnyéka önmagának, meghízott, és a rá jellemző szőke haja is csak a múlté. A Ripost megkereste Einwiller Gregort, aki dühösen reagált, mikor a lap szembesítette a ténnyel, egy fotósorozat került a birtokukba, melyen szemmel látható a jelentős változás.

"Hónapok óta ettől félek, hogy valaki felismer és lefotóz. Korábban is jeleztem nemtetszésemet, ha ilyet tapasztaltam, de ez most felháborít. Senkinek semmi köze hozzá, hogy nézek ki" – fakadt ki Greg, aki az első reakciója után meggondolta magát, és őszintén beszélt a hónapok óta tartó súlyos problémáiról.

Abban reménykedik, hogy visszanyerheti régi külsejét Fotó: Bors

Fájó napokat élek, mély depresszióval küzdök. Csak akkor mozdulok ki, ha muszáj, a négy fal rabja vagyok.

"Ha emberek közé kell mennem, pánikrohamot kapok. Gyomorgörccsel és gombóccal a torkomban lépek ki az utcára. A legsötétebb gondolatok is megfordultak már a fejemben. Sokszor azt érzem, jobb lenne nem élni. Nem volt könnyű elhessegetni a fejemből, mert hívő emberként az öngyilkosság elítélendő számomra, pont ezért szörnyű szembesülnöm a gondolataimmal" – vallotta be a magyar Ken babaként megismert férfi, aki arról is beszélt, nem kíván orvoshoz fordulni „betegségével”, úgy érzi, egyedül száll szembe démonaival, ráadásul pontosan tudja depressziójának kiváltó okát.

Fotó: Einwiller Gregor

A beszélgetésben arra is kitért, hogy bízik benne, képes lesz túllépni a mélyponton, és újra a régi lehet, de előtte lelkét kell rendbe tennie.

"Most sem egy nap alatt híztam el, pontosan tudom, hogy a sok édesség és a rengeteg kóla okozta, bánatevő lettem, és ez fél éve tart. Viszont most jutottam el oda, hogy annyira zavaróan torzultam el, hogy már a vonásaim is eltűntek. A fejem akkora, mint egy luftballon" – mondta a megtört az egykori valóságshow-sztár.