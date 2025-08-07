Szétverte a házát idegességében Horváth Gréta – videóban vallott a kirohanásról

Az Ázsia Expressz és a Farm VIP 2025 korábbi sztárja már az említett két műsorban is bebizonyította, hogy egy igazi amazon. Horváth Gréta rendszerint kiáll az igazáért, odateszi magát minden fronton, hiszen egyedülálló édesanyaként számos ismeretlen helyzetben kellett magát feltalálnia. 2022 elején derült ki, hogy Meggyes Dávid és Horváth Gréta egy másik nő miatt válnak. Bár egy ideig a férfi próbálta titkolni a kapcsolatot, hamar fény derült az igazságra, hogy Stana Alexandra miatt hagyja el a feleségét, akivel csúnya szakításon mentek keresztül. Horváth Gréta Meggyes Dáviddal való válása után egy ideig szingliként élte a mindennapjait, ám idővel újra rátalált a szerelem. Bár eleinte misztikus homály fedte Horváth Gréta párja kilétét – sokáig csak „a háttérből figyelő” férfiként emlegették, akit a követői csak szóbeszédből ismertek – idén tavasszal megtört a jég: egy közös fotóval hivatalossá tették a kapcsolatukat, ami óriási sikert aratott a rajongók körében. Azóta az is kiderült, hogy az esküvő is szóba került már – közös gyermekvállalás azonban egyelőre nincs napirenden.

Az Ázsia Expressz sztárja, Horváth Gréta kiborult (Fotó: Instagram)

Horváth Gréta dühkitörése miatt átalakult a lakása

A napokban viszont újra címlapokra került, méghozzá nem is akárhogyan: dühkitörése miatt konkrétan lyukakat ütött a falba, és erről az Instagram-sztorijában számolt be követőinek.

"Vannak lyukak a falban. Idegesít" – kezdte a videóban.

Majd részletesen beszámolt arról, mi vezetett a kiborulásig:

Sziasztok! Tudjátok, nekem vannak ilyen kreatív kirohanásaim. Ültem fent a kanapén és elképesztően idegesített, hogy tudom, hogy itt van a szépen letörölt parfümök fölött hat darab lyuk. De nem! Nagyon hanyagul, ki sem mértem, idegből nekiestem. Annyit tudtam, hogy arany legyen és ezüst, mert a parfümjeim java része arany és ezüst. Az ezüst és a fémes színek honolnak itt a gardróbban. Amúgy megmondom őszintén egyáltalán nem érdekelt. Ilyen loftosat akartam, hanyagat, szó szerint így felhányni. Szó szerint felhánytam. És 15 perc volt

– fejtette ki a TV2 Ázsia Expressz műsorának korábbi versenyzője.