Nincs kegyelem: a napokban is folytatódik a brutális hőség

Jobb idejében felkészülni, pokoli meleg lesz a hétvégén!
Beindul az időjárás, beköszönt a sivatagi hőhullám. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint nem lesz nyugtunk a hétvégén sem, még hőségriadót is elrendeltek.
Péntek
Csak kevés gomolyfelhő zavarja meg a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható.
Szombat
A gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk, ÉNy-on viszont már előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Országos forróság lesz, 35-40 fokos maximumokkal.
Vasárnap
Egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar; miközben az ÉNy-i szél is többfelé megerősödik. Pár fokkal enyhül a hőség: 29-36 fok várható délután.
Hétfő
Újra a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék már nem valószínű. 30-32 fok körüli kánikula ígérkezik.
