RETRO RÁDIÓ

Nincs kegyelem: a napokban is folytatódik a brutális hőség

Jobb idejében felkészülni, pokoli meleg lesz a hétvégén!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.15. 06:00
hőség zápor zivatar hőmérséklet hétvége

Beindul az időjárás, beköszönt a sivatagi hőhullám. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint nem lesz nyugtunk a hétvégén sem, még hőségriadót is elrendeltek.

forróság
Brutális forróságra kell számítani  a hétvégén / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Péntek
Csak kevés gomolyfelhő zavarja meg a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható.


Szombat
A gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk, ÉNy-on viszont már előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Országos forróság lesz, 35-40 fokos maximumokkal.


Vasárnap
Egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar; miközben az ÉNy-i szél is többfelé megerősödik. Pár fokkal enyhül a hőség: 29-36 fok várható délután.


Hétfő
Újra a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék már nem valószínű. 30-32 fok körüli kánikula ígérkezik.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu