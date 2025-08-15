Nincs kegyelem: a napokban is folytatódik a brutális hőség

Beindul az időjárás, beköszönt a sivatagi hőhullám. A Köpönyeg.hu előrejelzése szerint nem lesz nyugtunk a hétvégén sem, még hőségriadót is elrendeltek.

Brutális forróságra kell számítani a hétvégén / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Péntek

Csak kevés gomolyfelhő zavarja meg a forró napsütést. Eső nem lesz. 34 és 39 fok közötti rekkenő hőség várható.



Szombat

A gomolyfelhők mellett napos időre számíthatunk, ÉNy-on viszont már előfordulhat zápor, zivatar. Délutántól megerősödik az ÉNy-i szél. Országos forróság lesz, 35-40 fokos maximumokkal.



Vasárnap

Egy gyenge hidegfront hatására megnövekszik a gomolyfelhőzet, és elszórtan alakul ki zápor, zivatar; miközben az ÉNy-i szél is többfelé megerősödik. Pár fokkal enyhül a hőség: 29-36 fok várható délután.



Hétfő

Újra a napsütés lesz túlsúlyban, csapadék már nem valószínű. 30-32 fok körüli kánikula ígérkezik.