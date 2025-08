Megbolondul az időjárás: augusztus elején verőfényes napsütésre és zivataros napokra is számíthatunk

Megbolondul az időjárás augusztus elejére. Napsütéssel kezdődik a péntek, de délutánra gomolyfelhők érkeznek. Néhol zivatarokra is számíthatunk, az északnyugaton élők ne hagyják otthon az esernyőjüket. Napközben 30-32 fok között mozog a hőmérséklet és estétől megerősödik az északnyugati szél.

Pénteki időjárás országszerte. Fotó: köpönyeg.hu

Szombaton bármi megeshet. A napsütés, gomolyfelhők és a záporok, zivatarok váltogatják egymást. A szél is megélénkül, a Balatonnál elérheti a 40 kilóméter per óra sebességet is. A hőmérséklet 27 és 32 fok között változhat a köpönyeg.hu szerint.

Remélhetőleg a nyári esőzés enyhülést nyújt a földeknek. A bozóttüzek és néhány terület aszálya teljesen kiszárította a földeket. Az elmúlt hét végén sokfelé érkezett csapadék hazánkba, sok terület azonban szinte teljesen kimaradt az esőből. Hazánk nagyobb részén a 20-50 mm-es csapadékhiány a jellemző és a talaj nedvességtartalma is csökken.

A nyári növényeket rendkívül megviselte a júniusi, július eleji csapadékhiány, fontos lenne, hogy augusztusban végre tudjanak inni a növények is - írja a HungaroMet.