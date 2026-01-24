Nagy változás az időjárásban: mutatjuk, hogy mit hoz a melegfront

Úgy látszik, hogy hamarosan búcsút mondhatunk a fagyos, havas időjárásnak, mert egy melegfront éri el hazánkat. Sokak szervezetét megterhelte a régóta nem látott, hideg időjárás, azonban a melegedés sem kíméli a szerveztet.

Változás jön az időjárásban Fotó: Gáll Regina / Metropol

„Nagy változás történik a humán meteorológiai, orvosmeteorológiai helyzetben. Véget ér a tartós anticiklonális időszak és újra frontok veszik át az uralmat az időjárás alakításában” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógysz, a Meteo Klinika igazgatója.

Még mindig érvényesülnek a hideg és szennyezett levegő hatásai, de hamarosan felváltja a délnyugatról érkező melegfronti hatás.

Ahogy dominánssá válik a melegfront, sokféle panasz erősödik fel. Szívelégtelenség, nehéz légzés, fejfájás, szédülés, látásminőség romlás, múló rosszullétek, melyek az elmúlt jó pár napban nem voltak jellemzőek. A fényszegény, nyirkos idő továbbra is rossz hatással van a kopásos ízületi panaszokkal élők számára; ehhez hozzájárul, hogy a melegfronti hatás válik dominánssá, ami miatt inkább a gyulladásos panaszok lesznek jellemzőek

– mondta a meteogyógyász hozzátéve, hogy a nagyon magas légszennyezettség erősíti a panaszokat.