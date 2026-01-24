Nagy változás az időjárásban: mutatjuk, hogy mit hoz a melegfront
A szervezetünket kimerítette a hetek óta tartó hideg, azonban a melegfront miatt sem lélegezhetünk fel. Meteogyógyász árulja el, hogy mit hoz számunkra a változó időjárás.
Úgy látszik, hogy hamarosan búcsút mondhatunk a fagyos, havas időjárásnak, mert egy melegfront éri el hazánkat. Sokak szervezetét megterhelte a régóta nem látott, hideg időjárás, azonban a melegedés sem kíméli a szerveztet.
„Nagy változás történik a humán meteorológiai, orvosmeteorológiai helyzetben. Véget ér a tartós anticiklonális időszak és újra frontok veszik át az uralmat az időjárás alakításában” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógysz, a Meteo Klinika igazgatója.
Még mindig érvényesülnek a hideg és szennyezett levegő hatásai, de hamarosan felváltja a délnyugatról érkező melegfronti hatás.
Ahogy dominánssá válik a melegfront, sokféle panasz erősödik fel. Szívelégtelenség, nehéz légzés, fejfájás, szédülés, látásminőség romlás, múló rosszullétek, melyek az elmúlt jó pár napban nem voltak jellemzőek. A fényszegény, nyirkos idő továbbra is rossz hatással van a kopásos ízületi panaszokkal élők számára; ehhez hozzájárul, hogy a melegfronti hatás válik dominánssá, ami miatt inkább a gyulladásos panaszok lesznek jellemzőek
– mondta a meteogyógyász hozzátéve, hogy a nagyon magas légszennyezettség erősíti a panaszokat.
Időjárás
A Köpönyeg előrejelzése szerint vasárnap borult, párás levegő jellemzi a napot, ködfoltokkal. Napsütés inkább csak a déli tájakon fordulhat elő. Késő délutántól délnyugat felől több helyen számítani kell esőre. A csúcshőmérséklet nagyjából +6 fok körül alakul. Hétfőn erősen felhős lesz az ég, csapadék már főként keleten és a nyugati tájakon fordulhat elő eső formájában. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. Délután 5–6 fokig melegszik a levegő. Kedden a reggeli ködfoltok feloszlása után többnyire erősen felhős marad az idő. Csapadék csak elszórtan valószínű. A nappali maximum továbbra is 5 fok körül alakul.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre