Újra lecsaphat az ónos eső: nem lesz kegyes hozzánk az időjárás

Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 06:00
időjárás időjárás-jelentés időjárás előrejelzés

Szombattól keddig többnyire borús, párás időjárás várható, gyakori ködfoltokkal. Szombaton vegyes csapadék is előfordulhat, keleten akár ónos esővel, vasárnaptól inkább eső lesz a jellemző. A hőmérséklet napközben többnyire 5–6 fok körül alakul a Köpönyeg szerint.

Időjárás előrejelzés

Szombat

Borongós, foltokban ködös időre számíthatunk. Eleinte elszórtan, délutántól egyre több helyen lehet vegyes csapadék, nagyrészt eső, de keleten ónos eső is várható. A keleti szél néha megélénkül. -1 és +6 fok között mozog a hőmérséklet, ÉK-en tarthatja magát a fagy.

Vasárnap

Marad a borús, párás, foltokban ködös idő, inkább csak délen bukkan elő a nap. Délnyugat felől többfelé ered el az eső. +6 fok köré enyhül az idő.

Hétfő

Az erősen felhős égből inkább már csak keleten fordul elő eső, záporeső. Az ÉNy-i szél megerősödhet. +5, +6°C valószínű délután.

Kedd

A reggeli köd megszűnése után erősen felhős időre van kilátás. Csak néhol lehet kisebb csapadék. Marad a +5 fok körüli maximum.

 

