Újra lecsaphat az ónos eső: nem lesz kegyes hozzánk az időjárás
Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk.
Szombattól keddig többnyire borús, párás időjárás várható, gyakori ködfoltokkal. Szombaton vegyes csapadék is előfordulhat, keleten akár ónos esővel, vasárnaptól inkább eső lesz a jellemző. A hőmérséklet napközben többnyire 5–6 fok körül alakul a Köpönyeg szerint.
Időjárás előrejelzés
Szombat
Borongós, foltokban ködös időre számíthatunk. Eleinte elszórtan, délutántól egyre több helyen lehet vegyes csapadék, nagyrészt eső, de keleten ónos eső is várható. A keleti szél néha megélénkül. -1 és +6 fok között mozog a hőmérséklet, ÉK-en tarthatja magát a fagy.
Vasárnap
Marad a borús, párás, foltokban ködös idő, inkább csak délen bukkan elő a nap. Délnyugat felől többfelé ered el az eső. +6 fok köré enyhül az idő.
Hétfő
Az erősen felhős égből inkább már csak keleten fordul elő eső, záporeső. Az ÉNy-i szél megerősödhet. +5, +6°C valószínű délután.
Kedd
A reggeli köd megszűnése után erősen felhős időre van kilátás. Csak néhol lehet kisebb csapadék. Marad a +5 fok körüli maximum.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre