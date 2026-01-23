Középfokú írásbeli, pálfordulás napja - mutatjuk mi mindent tartogat a mostani hétvége
Január 23. és 25. között több híres magyar születésnapjáról is megemlékezünk, emellett pedig számos programlehetőség is kínálkozik. Mutatjuk, milyen lesz az előttünk álló hétvége!
Kempelen Farkas tudós, feltaláló, a világ első sakkozógépének megépítője 1734-ben ezen a napon, vagyis január 23-án született Pozsonyban. Ő volt a XVIII. század egyik legjelentősebb magyar tudósa és feltalálója. Nyolc nyelven írt, beszélt, németre fordította Mária Terézia törvénykönyvét, épített beszédutánzó gépet és ő tervezte a Budai Várszínház épületét. Farkas a tanulmányait szülővárosában Pozsonyban, majd Győrben, Bécsben és Rómában végezte. Filozófiát, jogot tanult, a rézmetszést gyakorolta, de a matematika és a fizika is érdekelte. Később elsőként a világon beszélőgépeket szerkesztett, amik a belenyomott levegőt az emberi hanghoz hasonló levegőrezgésekké alakították át. Tanulmánya az emberi beszédről a modern fonetikai kutatások megalapozója. Leghíresebb találmánya a Török néven vált híressé:
Várady Béla, labdarúgó, edző, aki hatalmas erejű rúgásairól volt ismert, ma 12 éve, hogy elhunyt. Várady a Vasas válogatott labdarúgója volt, 1977-ben pedig az európai Ezüstcipő nyertese. Híres volt hatalmas erejű lövéseiről. A Vasas szurkolói rigmust is faragtak róla: "Béla, Béla, Béluska, úgy lő mint a géppuska…".
5 helyszínen lesz pénteken véradás Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21)
- 12:00-18:00 óra között a Shopmarkban (1191. Budapest, Üllői út 201.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 14:00-18:00 óra között az Europeum Plazában (1088. Budapest, Blaha Lujza tér 5.)
- 08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Ilyen időt tartogat a mostani hétvége
A koponyeg.hu szerint pénteken borús idő ígérkezik, majd a délutáni óráktól szórványosan alakulhat ki csapadék. A havazást helyenként ónos eső, később havas eső válthatja fel. Reggel -6, kora délután pedig nagyjából +1 fok lehet jellemző. Szombaton felhős égbolt lesz jellemző, helyenként vegyes csapadék is kialakulhat. A hajnali órákban -7 és -2 fok közötti értékek várhatók, míg napközben 0 és +5 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap pedig erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és elszórtan lehet ismét csapadék: ÉK-en eleinte ónos eső, majd egyre inkább eső, szitálás. +4, +5 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.
Szombaton írják a diákok a középfokú írásbeli felvételi vizsgákat
Január 24-én, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődnek a vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokba, továbbá a Belügyminisztérium által meghirdetett Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezőknek. 560 helyszínen több mint 70 ezer diák kezdi meg a felvételi eljárást- közölte az Oktatási Hivatal (OH).
Szombaton lesz 67 éves Böjte Csaba
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes 1959. január 24-én született Kolozsváron. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány alapítója autóvillamossági szerelőnek tanult, majd szakmáját feladva egy évig élt és dolgozott bányászként a Hargitában. A ferences rendbe még a Ceaușescu-diktatúra alatt, 1982-ben jelentkezett, a legnagyobb titokban. Tanulmányait Gyulafehérváron és Esztergomban végezte, mielőtt 1989-ben pappá szentelték. Több helyen eltöltött papi szolgálata után, 1992-ben Dévára helyezték, ahol jelentős fordulatot vett az élete: oltalmába fogadott néhány utcagyereket. A lakatot leverve az elhagyott és évtizedek óta üresen álló ferences kolostorba költöztek. Az árvákat befogadó Böjte Csabának hamar híre ment Déván, mára pedig a tevékenységét elismerik egész Erdélyben, Romániában, Magyarországon, Nyugat-Európában, sőt a tengeren túl is.
Szalézi Szent Ferenc napja is most szombaton lesz
A francia püspök, teológus, hittérítő, lelkiségi író, szónok, egyháztanító, több pápa személyes tanácsadója 1567. augusztus 21-én született és 1622. december 28-án hunyt el. Ünnepnapja január 24-ére, vagyis idén szombatra esik. A hitvallók, tanítók, nevelők, írók, újságírók, hallássérült szentje arisztokrata családban született, de lemondott nemesi rangjáról, és életét Isten szolgálatának szentelte. A római katolikus egyház egyik legjelentősebb teológusának tartják. Számos művét nyomtatott formában terjesztette, ezért az újságírók és írók védőszentjének tartják.
568 éve lett király Mátyás
I. (Corvin) Mátyást, Hunyadi János ifjabb fiát választották 1458. január 24-én választották királlyá az összegyűlt rendek. Mátyás uralkodása alatt (1458-1490) kibékült III. Frigyes császárral, hogy visszakapja az 1440-ben elrabolt szent koronát, amellyel megkoronáztatta magát. Politikáját a nyugati irányú törekvések jellemezték. 1485-ben elfoglalta Bécset a III. Frigyes elleni háborúban, és oda tette át székhelyét.
Szombaton kezdődik a Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál is
Budapesten találkoznak a dokumentumfilmes világ sztárjai. Január 24. és február 1. között mintegy 40 elismert külföldi alkotó érkezik Magyarországra, hogy részt vegyen a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon (BIDF). A fesztiválon 60 film és 250 vetítés várja a nézőket, a főváros mellett több vidéki helyszínen (Békéscsaba, Debrecen, Eger, Győr, Jászberény, Kecskemét, Pécs, Szeged, Szombathely, Veszprém) is. A pontos helyszínlista és a vetítések időpontjai itt találhatók.
Vasárnap lesz Rodolfo halálának évfordulója
Gács Rezső bűvész, érdemes és kiváló művész volt, akinek erőssége a kézügyessége volt. Budapesten, a Józsefváros legmélyén, a Nagy Fuvaros utcában született, zsidó család gyermekeként. Csendes, nagyon visszahúzódó gyermek volt. Négy elemit és négy polgárit végzett, elsősorban anyagi okokból. Tizennégy éves korában inasnak adták a Gál úridivat-üzletbe, ahol egészen 1935-ig főállásban dolgozott, Gerő úr néven. Később egy úridivat-üzletet vezetett 1939-ig, amikor a zsidótörvények hatására felmondott. Bűvészkedésre egy kínai gyöngyárus inspirálta, aki megtanított neki egy bűvészmutatványt a dunai kavicsokkal. Később Ódry Zuárd karolta fel és tanította az 1920-as évek második felében. Gyakori közös bemutatkozásaik után első önálló fellépését is mestere menedzselte 1929 tavaszán, és ettől fogva Pest és Buda számtalan klubja hívta fellépni az ifjú mágust. Ekkor kapta Rodolfo Grosso művésznevét mesterétől. Minden idők legnagyobb magyar bűvésze négy nappal felesége halálát követően, 1987. január 25-én hunyt el Budapesten.
Vasárnap lesz a pálfordulás napja is
Szent Pál -ahogy maga mondta-a legkisebb az apostolok között. A Biblia szerint Pál, akit ekkor még Saulnak hívtak, Damaszkuszba tartott, hogy fogságba vesse a kivégzett Jézus követőit. Az úton hirtelen nagy fényesség vette körül, leesett a lóról, és megjelent neki Jézus. Saul összeomlott, tehetetlenné vált, megvakult, s magába fordult, majd egy bizonyos idő elteltével tanítvánnyá akart lenni. Az élmény hatása miatt megtért, és a kereszténység nagy térítő apostola lett. Vagyis a törvény útjáról a hit útjára tért, mint maga írta több helyütt. A keresztény mozgalom ezzel a lépéssel indult el azon az úton, mely által világvallássá lett. Január 25-e ennek a fordulatnak állít emléket.
A kis Vuk megalkotójának most vasárnap lesz a születésnapja
Fekete István író, költő, a Tüskevár és a Vuk szerzője éppen 126 éve, 1900. január 25-én született. Számos ifjúsági könyv és állattörténet szerzője. Jókai mellett minden idők legolvasottabb magyar írója. Külföldön tíz nyelven, 12 országban, 45 kiadásban jelentek meg könyvei. 1941-ben ő írta például minden idők egyik legnagyobb sikerű – és nagy szenzációt kiváltó – magyar filmjének a Dr. Kovács Istvánnak a forgatókönyvét, de több mint egy tucat teljesen új megoldású mezőgazdasági oktatófilmet is írt és rendezett. 1936-tól az akkori évek legjelentősebb irodalmi-társadalmi folyóirat – az Új Idők – rendszeresen közölte novelláit, folytatásos regényeit.
Farsangi családi nap lesz vasárnap a Várkert Bazárban
Zenével, mesével, bábszínházzal és interaktív játékokkal várja a családokat a Várkert Bazár 2026. január 25-én megrendezett Farsangi családi napja. Az egész napos eseményen a programok többsége ingyenesen látogatható, a farsangi hangulatot pedig jelmezes mulatság, kreatív foglalkozások és közös élmények teszik teljessé. A nap kiemelt eseménye az Apacuka együttes farsangi koncertje, valamint a Kabóca Bábszínház Vitéz László-előadása lesz. Az esemény további részletei itt olvashatók.
