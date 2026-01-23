Középfokú írásbeli, pálfordulás napja - mutatjuk mi mindent tartogat a mostani hétvége

Kempelen Farkas tudós, feltaláló, a világ első sakkozógépének megépítője 1734-ben ezen a napon, vagyis január 23-án született Pozsonyban. Ő volt a XVIII. század egyik legjelentősebb magyar tudósa és feltalálója. Nyolc nyelven írt, beszélt, németre fordította Mária Terézia törvénykönyvét, épített beszédutánzó gépet és ő tervezte a Budai Várszínház épületét. Farkas a tanulmányait szülővárosában Pozsonyban, majd Győrben, Bécsben és Rómában végezte. Filozófiát, jogot tanult, a rézmetszést gyakorolta, de a matematika és a fizika is érdekelte. Később elsőként a világon beszélőgépeket szerkesztett, amik a belenyomott levegőt az emberi hanghoz hasonló levegőrezgésekké alakították át. Tanulmánya az emberi beszédről a modern fonetikai kutatások megalapozója. Leghíresebb találmánya a Török néven vált híressé:

12 éve ment el Béla, aki úgy lőtt, mint a géppuska

Várady Béla, labdarúgó, edző, aki hatalmas erejű rúgásairól volt ismert, ma 12 éve, hogy elhunyt. Várady a Vasas válogatott labdarúgója volt, 1977-ben pedig az európai Ezüstcipő nyertese. Híres volt hatalmas erejű lövéseiről. A Vasas szurkolói rigmust is faragtak róla: "Béla, Béla, Béluska, úgy lő mint a géppuska…".

5 helyszínen lesz pénteken véradás Budapesten

07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21)

12:00-18:00 óra között a Shopmarkban (1191. Budapest, Üllői út 201.)

12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)

14:00-18:00 óra között az Europeum Plazában (1088. Budapest, Blaha Lujza tér 5.)

08:00-14:00 óra között pedig a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)

Ilyen időt tartogat a mostani hétvége

A koponyeg.hu szerint pénteken borús idő ígérkezik, majd a délutáni óráktól szórványosan alakulhat ki csapadék. A havazást helyenként ónos eső, később havas eső válthatja fel. Reggel -6, kora délután pedig nagyjából +1 fok lehet jellemző. Szombaton felhős égbolt lesz jellemző, helyenként vegyes csapadék is kialakulhat. A hajnali órákban -7 és -2 fok közötti értékek várhatók, míg napközben 0 és +5 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Vasárnap pedig erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és elszórtan lehet ismét csapadék: ÉK-en eleinte ónos eső, majd egyre inkább eső, szitálás. +4, +5 fok körül alakul a csúcshőmérséklet.