Ezen a napon született a leghíresebb magyar bűvész, aki világszerte ismert lett

Kürtöskalács Vigadalom lesz az állatkertben

A Kürtőskalács Fesztivál kistestvérének tavaszi ünnepe, a Kürtőskalács Vigalom immáron 5. alkalommal kerül megrendezésre a Fővárosi Állat- és Növénykertben, a Biodóm melletti területen. Május 16–18. között bárki összekötheti az állatkerti sétát a kürtőskalácsozással. A mennyei falatok mellett családi és gyermekprogramok, állatos programok, kézműves foglalkozások, kvízjáték, fotósarok, óriás malomjáték és koncertek is várják a látogatókat. Az eseményről további részelek itt olvashatók.

A Budai Palacsinta Piknik is pénteken kezdődik

Május 16. és 18. között kerül megrendezésre a Budai Palacsinta Piknik az Allee melletti sétányon. Töltött, rakott, sós, édes, amerikai, nagymamaféle palacsinta, és megannyi különleges íz vár felfedezésre a három nap során. A rendezvényen a részvétel ingyenes. További információk pedig itt találhatók a piknikről.

Szombaton lesz a távközlés világnapja

1865. május 17-én Párizsban húsz ország képviselői aláírták a Nemzetközi Távközlési Egyesület (International Telecommunication Union, ITU) létrehozásáról szóló alapító okmányt. Ennek emlékére 1968 óta május 17-én tartják a távközlési világnapot.

Május 17. a magas vérnyomás világnapja is

A világnap célja felhívni a figyelmet a világszerte egyre növekvő egészségügyi problémára. A magas vérnyomás, amelyet más néven hipertóniának is neveznek, olyan népbetegség, amely az életkor növekedésével egyre gyakoribbá válik.

Szombaton minden út a sörfőzdékhez vezet majd

Május 17-én lesz ugyanis a Nyitott Főzdék Napja. Ezen a napon ismét kinyitnak a magyar kisüzemi sörfőzdék kapui, hogy bepillantást engedjenek a nagyközönségnek a sörfőzés rejtelmeibe. Az eseményen résztvevő főzdék országszerte változatos programokkal, izgalmas főzdetúrákkal és természetesen sörkóstolókkal várják a legendás ital szerelmeseit. Budapesten két sörfőzde is nyitva áll a látogatók előtt: a MONYO Brewing Co. és a Horizont Budapest is Kőbányán működik, így akár arra is lesz lehetőség, hogy mindkettőt felfedezzék az érdeklődők. Az esemény részletes leírása itt található.