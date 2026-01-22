Időjárás: jön a pálfordulás napja, megmutatja, mikor jön idén a tavasz

A pálfordulás január 25-e, Szent Pál apostol megtérésének napja, a néphagyományban pedig idő- és termésjósló nap, a tél fordulópontja, ami a régi Gergely-naptár szerint jelzi, hogy a tél "megfordul", az időjárás hirtelen változhat és megkezdődik a természet ébredése. Vajon mit tartogat idén a pálfordulás napja? Mikortól számíthatunk végre tavaszias időjárásra?

Jön a pálfordulás napja: nagy meleg nem lesz, de a tavasszal megérkezik a szerelem is Fotó: Pexels/Eren Aydınoğlu

Pálfordulás napján pálpogácsával jósoltak. Ha tiszta volt az idő, bő termést vártak, ha ködös volt, akkor gyakori betegségtől vagy dögvésztől tartottak. De mire számíthatunk most pálfordulás napján? Valóban megváltozik az időjárás?

Nos, ha a koponyeg.hu prognózisára hagyatkozunk, vasárnap, Pál napján derengő napsütésre és rövidebb ideig tartó esőre, záporokra számíthatunk.

Pálfordulás napja valóban változást hoz

Az jól látszik, hogy vasárnaptól valóban gyökeresen megváltozik az időjárás, ugyanis az eddigi kemény fagyoknak a jelek szerint vége. Vasárnapra virradóra is plusz fokokat mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 6 fokot is. De vajon ez csak egy fellángolás az időjárás részéről, vagy egy melegedő tendencia kezdete?

Nos, ha kicsit távolabb tekintünk, jól látszik, hogy valóban pálfordulás előtt állunk. Január utolsó hetében ugyanis éjszakánként már az ország nagy részén plusz fokokat mérhetünk és ahol fagyni fog, ott sem lesz hidegebb mínusz 1-2 foknál. A napközbeni csúcshőmérsékletek pedig a jövő hét végére elérhetik a 7 fokot is. Az időjárás egyébként változékony arcát mutatja majd, hiszen lesz részünk napsütésben, rövid ideig tartó esőben és borúsabb időszakokban is. Az idokep.hu hosszú távú előrejelzéséből pedig jól látszik, hogy ez az időjárás február elején is folytatódik, így jelentősebb havazásra belátható időn belül már nem kell számítanunk.