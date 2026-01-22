Időjárás: jön a pálfordulás napja, megmutatja, mikor jön idén a tavasz
A néphagyományban a pálfordulás napja mutatja meg, mikor kezdődik a tavasz. Január 25-én, vasárnap lesz az idő- és termésjósló nap. Vajon mit tartogat számunkra az időjárás a jövő héttől? Mutatjuk, hogy pálfordulás napja valóban elhozza-e a változást!
A pálfordulás január 25-e, Szent Pál apostol megtérésének napja, a néphagyományban pedig idő- és termésjósló nap, a tél fordulópontja, ami a régi Gergely-naptár szerint jelzi, hogy a tél "megfordul", az időjárás hirtelen változhat és megkezdődik a természet ébredése. Vajon mit tartogat idén a pálfordulás napja? Mikortól számíthatunk végre tavaszias időjárásra?
Pálfordulás napján pálpogácsával jósoltak. Ha tiszta volt az idő, bő termést vártak, ha ködös volt, akkor gyakori betegségtől vagy dögvésztől tartottak. De mire számíthatunk most pálfordulás napján? Valóban megváltozik az időjárás?
Nos, ha a koponyeg.hu prognózisára hagyatkozunk, vasárnap, Pál napján derengő napsütésre és rövidebb ideig tartó esőre, záporokra számíthatunk.
Pálfordulás napja valóban változást hoz
Az jól látszik, hogy vasárnaptól valóban gyökeresen megváltozik az időjárás, ugyanis az eddigi kemény fagyoknak a jelek szerint vége. Vasárnapra virradóra is plusz fokokat mérhetünk, a csúcshőmérséklet pedig elérheti a 6 fokot is. De vajon ez csak egy fellángolás az időjárás részéről, vagy egy melegedő tendencia kezdete?
Nos, ha kicsit távolabb tekintünk, jól látszik, hogy valóban pálfordulás előtt állunk. Január utolsó hetében ugyanis éjszakánként már az ország nagy részén plusz fokokat mérhetünk és ahol fagyni fog, ott sem lesz hidegebb mínusz 1-2 foknál. A napközbeni csúcshőmérsékletek pedig a jövő hét végére elérhetik a 7 fokot is. Az időjárás egyébként változékony arcát mutatja majd, hiszen lesz részünk napsütésben, rövid ideig tartó esőben és borúsabb időszakokban is. Az idokep.hu hosszú távú előrejelzéséből pedig jól látszik, hogy ez az időjárás február elején is folytatódik, így jelentősebb havazásra belátható időn belül már nem kell számítanunk.
Mi a pálfordulás?
A pálfordulás tulajdonképpen a keresztény ünnepből és a gazdálkodói megfigyelésekből táplálkozó népi hagyományok keveréke, amely a tél közepén várható időjárás-változást és termést jósolja meg, valamint emlékeztet Pál apostol megtérésére. Ezen a napon jósolták meg a termést, főleg a gabona és a kukorica várható hozamát. Ha hideg, fagyos volt az idő, azt jó jelnek tartották a bő termésre. Egyes vidékeken a vetőmag minőségére is következtettek az időjárásból. Sok helyen disznótoros nap volt: a sertés feldolgozását erre az időszakra időzítették. Úgy tartották, hogy aki pálforduláskor jóllakik, annak egész évben lesz mit ennie.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre