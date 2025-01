Régi népi hiedelem válhat valóra Pálforduláskor

A 2025-ös év alig indult el, mégis már most látható, mennyi izgalmat tartogat. Most azt is eláruljuk, hogy a január 25-höz mennyi népi hiedelem, különös szokás és jóslat kapcsolódik.

A népi hiedelem hamarosan beigazolódni látszik Fotó: Köpönyeg

Mit ígér a népi hiedelem?

Ezen a napon Jézus 12. apostolának, Pálnak a megtérésére emlékezünk. A „Pálforduló” napjához emellett több népi hiedelem is köthető, melynek középpontjában a halál, újjászületés és sorsváltozás áll – Pál történetéhez hasonlóan. A Pálforduláshoz kapcsolódó népi hiedelmek szerint gyökeresen megváltoznak az addigi dolgok. Legyen szó akár a kötelező, akár a pusztán szórakozásból elvégzett teendőidről, most adunk pár tippet.

Az időjáráshoz kapcsolódóan például az a hír járja, ha ezen a napon ködös a reggel, akkor a következő 40 napban is ködös, borongós lesz az idő. Mindez valószínűleg arra is egyféle utalás, hogy ez a nap meghatározza, meddig tarthat még a télies hideg. Ha már időjárás, a szép, napos idő, nagyon bőséges, jó minőségű termést jelez az év további részre. Ráadásul a népi hiedelem szerint ezen a napon hirtelen áll be a változás.

A Köpönyeg előrejelzése szerint január 24-én pénteken a hajnali záporesők után változóan felhős lesz az ég, csapadék már csak elszórtan fordul elő. Néhol párás lesz a levegő. Nappal 5 és 12 fok között mozog a maximum. Január 25-én szombaton, Pál napján kezdetben több helyen képződhet pára, köd, illetve alacsony szintű rétegfelhőzet. Északról délre haladva egyre inkább elmondható, hogy többnyire napos idő ígérkezik. A Dunántúlon élénk, erős lesz a délies szél. A csúcshőmérséklet a tartósan borongós, ködös tájakon 3 és 6, máshol 7 és 13 fok között alakul.

Vasárnap változóan felhős időre van kilátás, jelentősebb csapadék nélkül. 7 és 14 fok közé emelkedik a hőmérséklet, ami azt jelenti, hogy a mostani előrejelzések szerint éppen Pál napján változik meg az időjárás, azaz a népi hiedelem beigazolódni látszik.

További érdekesség lehet, hogy ezen a napon a házasodni vágyó lányok piros kendőt kötnek a nyakukba, hogy még abban az évben férjhez menjenek.