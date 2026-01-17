Időjárás: készülj, ilyen lesz a tél utolsó hónapja, a február

Még nagyjából két hét van hátra a januárból, ami egészen váratlanul kezdődött. Az időjárás végre megemberelte magát és a télhez méltóan fehér lepel borította be az országot. Sok kisgyerek most látott először ekkora havat, így előkerültek a padlásról a szánkók is. Akinek nem volt, az rohant a boltokba, de aki későn futott, annak már nem jutott, mert a ródlikat napok alatt felvásárolták. Sokan már most azt találgatják, hogy ez a kemény tél kitart vajon februárban is? Mutatjuk, hogy az AccuWeather prognózisa szerint mire számíthatunk a tél utolsó hónapjában.

Az időjárás alaposan kitett magáért eddig januárban / Fotó: Ladóczki Balázs / Origo

Nos, az már most látszik, hogy zord, kemény fagyokra ebben a hónapban már nem kell készülnünk. Éjszakánként mínusz 3, mínusz 4 foknál már nem lesz hidegebb, erre is a hónap első felében kell számolnunk. De ami a legjobban érdekli az embereket, hogy folytatódik-e a havazás, vagy szárazabb hónap elé nézünk. Az előrejelzés szerint február 10-ig borús időre kell készülnünk, többször előfordulhat kisebb hószállingózás, de nagyobb havazás már nem. A nappali maximumok ebben az időszakban 2-5 fok között alakulnak, így ha addig nem is, február elején elolvadhat a januárban leesett hó. A hónap közepétől naposabbra fordul az időjárás és már 6-8 fokos csúcshőmérsékletekkel is számolhatunk, sőt a hónap vége felé már a 10-11 fokot is elérjük, így ekkor már kizárt a havazás.

A februári időjárás már nem lesz ilyen zord

Ne feledkezzünk azért meg február 2-ről, ami a népi hagyományban a Medve-nap, ami egybeesik Gyertyaszentelő Boldogasszony napjával. Ezen a napon a medve a barlangjából való kijövetelével jósolja meg a tavasz érkezését: ha meglátja az árnyékát (napsütés van), visszabújik, mert hosszú tél jön; ha borús az idő, akkor kint marad, mert lassan jön a tavasz. Nos, a prognózis szerint ezen a napon borús idő várható, így reménykedhetünk benne, hogy az idei tél nem fog sokáig tartani.