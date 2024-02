Nagyon fontos nap a mai: ezt jelenti, ha a medve kijön a barlangjából és meglátja az árnyékát

Ezen a napon mutatták be Jézust

Szűz Mária negyven nappal Jézus születése után ezen a napon, vagyis február másodikán mutatta be gyermekét a jeruzsálemi templomban. A jelen lévő idős Simeon Jézust a nemzetek megvilágosítására szolgáló világosságnak nevezte. Innen ered a szentelt gyertya, és a gyertyaszentelés szokása is és ezért a szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe. Emellett II. János Pál pápa 1997-ben a szerzetesek világnapjává nyilvánította február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját. Azóta az egyház ezen a napon ünnepli azt a mintegy egymillió férfit és nőt, akik a világon katolikus szerzetesként élik az életüket. Ehhez a naphoz számos népszokás is tartozik. Például régen úgy tartották, hogy ha február másodikán jó idő van, akkor későn tavaszodik. A néphiedelem szerint ha ezen a napon a medve kijön a barlangjából, és ha meglátja az árnyékát, akkor megijed tőle, és visszamegy aludni, amiből arra következtettek, hogy újra hideg lesz. Ha viszont nincs árnyéka, akkor kint marad, mert tudja, hogy ez a tél utolsó próbálkozása és hamarosan enyhül az idő, vagyis jön a tavasz.

A medve és az árnyéka a hosszú telet jelzi ezen a napon Fotó: Danae Abreu/Shutterstock

Milyen idő várható ma?

A köpönyeg.hu előrejelzése szerint pénteken változóan felhős, a nap második felétől pedig erősen felhős lesz az ég. Estétől szórványosan újabb záporok alakulhatnak ki. Erős marad a DNy-i, majd az ÉNy-i szél és +7 fok körüli értékeket mérhetünk. Ehhez képest szombaton és vasárnap szeles, változékony, kora tavaszias hétvégére van kilátás. Az erősen felhős égből elszórtan fordulnak elő záporok. Az északnyugati szél végig erős lesz, néhol viharos lökések is lehetnek. 9 és 14 fok közé melegszik a levegő.

Itt várja a Vöröskereszt a véradókat a fővárosban

07.00–19.00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113 Budapest, Karolina út 19–21.)

12.00–17.30 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148 Budapest, Örs vezér tere 24.)

12.00–18.00 óra között a Csepel Plázában (1211 Budapest, II. Rákóczi F. út 154–170.)

és 14.00–17.00 óra között a Szent Margit Rendelőintézetben (1032 Budapest, Vörösvári út 88–96.)

Egy véradó három életet is megmenthet Fotó: Facebook

Ma este fellép a MÁV Szimfonikus Zenekar

A MÁV Szimfonikus Zenekar következő hangversenye február 2-án, pénteken lesz a Zeneakadémián, ahol három különleges zenemű kerül bemutatásra Farkas Róbert, a zenekar vezető karmesterének vezénylésével. Elsőként Claude Achille Debussy korszakos jelentőségű zeneművét, az Egy faun délutánja című darabját hallhatja a közönség, a hangverseny folytatásában Edward Sea Pictures Tengeri képek című dalciklusa hangzik el. Az est zárásaként Nyikolaj Rimszkij-Korszakov, a késő romantika orosz zenéjének egyik legjelesebb alakjának, az 1888-ban komponált Seherezádé című zenekari szvitje csendül fel. További részletek itt olvashatók.

Szombaton a torokfájósokat parázsra vetett alma héjával fogják megfüstölni

A nem mindennapi eseményre azokon a helyeken kerül majd sor, ahol tartják a lassan 900 éves hagyományt. Február harmadikán van ugyanis a Balázs-nap, amihez szorosan kapcsolódik a Balázs-járás és Balázs-napi szokások. Ezen a napon többek között a diákok házról házra járva jelmezesen vonultak fel, adományokat gyűjtöttek az iskolának és új diákokat toboroztak. A torokfájósokat pedig parázsra vetett alma héjával füstölték meg, hogy ezzel a fájdalmat, betegséget okozó gonoszt elűzzék.

Családi programokkal készül a Magyar Zene Háza

Minden szombaton délelőtt családi programokkal várja a látogatókat a Magyar Zene Háza. Február 3-án Szerencsés János meséjét hallhatják a nézők a Grimm testvérektől, és nem is akárhogyan: blues zenejátékként!

A Budakeszi Vadasparkba is érdemes lesz kilátogatni

Február 3-án, szombaton 11 órától végig lehet izgulni, hogy az ott lakó Romulusz, a barnamedve meglátja-e az árnyékát. A medve látványetetése közben izgalmas népi hiedelmeknek lehet utánajárni, majd a lovaknak és a szamaraknak kedveskednek a gondozók némi harapnivalóval. A részletes program itt található.

Karneváli piacozás lesz a Rómain

A már hagyománnyá vált karneváli vásár idén sem maradhat el a Római-parton, ahol a jelmezbe öltözött piacon az árusok ízes portékái és kézműves termékei sorakoznak majd az asztalokon. A télűző vásáron lesz velencei karneválos felvonulás, verklis muzsikusok és fánkparádé is, amelyen 4-féle farsangi finomságot is meg lehet kóstolni, a hagyományos szalagos fánktól egészen a churrosig. Az esemény leírása itt található.

Vasárnap lesz a rákellenes világnap

24 éve február negyedikén tartják a rákellenes világnapot, amit 2000 februárjában Párizsban tartottak meg először. Ekkor a résztvevők történelmi dokumentumot írtak alá, amely világméretű összefogásra szólít fel a halálos kór ellen. A Rákellenes Alapítványt (Párizsi Charta) a világ minden részéről összegyűlt vezető kormányzati tisztségviselők, a legjelentősebb rákkutató társaságok és szervezetek vezetői, orvosvezetők, betegképviselő civil szervezetek és az ipar reprezentánsai látták el kézjegyükkel. Többek között erre emlékezünk most vasárnap.

20 éve kezdte meg a működését a Facebook Fotó: Pixabay

20 éve kezdte meg működését a Facebook

A Facebook úgy indult, hogy az alapító Mark Zuckerberg nagyon hasznosnak találta egyetemi előkészítő iskolájának a fényképes, nyomtatott, könyv alakú kiadványát, ezt akarta megvalósítani az interneten. Az első verzió a Facemash nevű alkalmazás volt, amit Adam D’Angelo, Zuckerberg barátja készített el az egyetemisták számára. A programnak olyan sikere lett, hogy használóinak száma a százezret is meghaladta. Népszerűsége gyorsan növekedett, mára a Facebook a világ leggyakrabban használt közösségi hálózatává vált.

Hétvégén Kínai Újévi Fesztivált rendeznek

Kínai Újévi Fesztivál lesz a budapesti Chinatownban. A kínai hagyományok szerint 2024 a Sárkány éve. A budapesti kínai közösség ez alkalomból ingyenes újévi fesztivált rendez február 3-án és 4-én Budapest kínai negyedében. A fesztivál keretében bel- és kültéren is különleges programok, számtalan kóstolóval és előadással várják a kíváncsi érdeklődőket. Az esemény részletei itt olvashatók.