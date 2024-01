Tavaszt hoz a február - de meddig tart ki a jó idő?

A párás, ködös idő után napsütéssel folytatódott a hétfő. Bár a héten folyamatosan növekszik majd a nappali hőmérséklet, több mindennel is számolnod kell. Mutatjuk, mi vár rád a szakember szerint!

Bár növekszik a hőmérséklet, állandósul a nagy napi hőingás. / Fotó: Köpönyeg

„A héten koratavaszi időjárásban lesz részünk” – kezdte dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója, aki szerint továbbra is rendkívüli változékonyság lesz érzékelhető. Bár a most érkezett anticiklon tavaszias léghullámot hozott, nemcsak a napsütésre és a felmelegedésre, hanem a többi hatásra is oda kell figyelni.

Az állandóan extrém módon változó időjárás következményeivel akkor is számolni kell, ha napos az idő és napközben az évszakhoz képest rendkívül magas a hőmérséklet. Ezek a nagy időjárás változások komoly problémákat és összetett tüneteket okoznak.

A szakember tapasztalatai alapján sokan azt gondolják, ha süt a nap, akkor az időjárás változásának tüneteitől sem kell tartani, ez azonban nincs így. „A mostani változásoknak olyan komoly következményei vannak, melyek az életminőségre is kifejtik hatásukat. Fejfájásos panaszok jellemzik majd a hét elejét. Ehhez hozzájönnek a keringési problémák” – tájékoztatott a meteogyógyász.

Dr. Pintér Ferenc: Nagy napi hőingásra kell számítani! / Fotó: VT / Metropol

A következő pár napban szárazabb levegőre, hajnalban párás, ködös időre és nagy napi hőingásra kell számítani

– folytatta dr. Pintér Ferenc, aki szerint a légszennyezettség növekedését eredményezi majd a reggeli párás, ködös idő.

Ami a február eleji időjárást illeti, folytatódik a január végi felmelegedés. Állandósul a hajnali hideg és a nappali meleg közti nagy napi hőingadozás, ami rendkívül megterhelő a szervezet számára.

Február következő napjaiban fokozatosan 4-5 Celsius-fok közelébe növekszik a hajnali, 10-12 Celsius-fok közelébe emelkedik a nappali hőmérséklet. Az AccuWeather előrejelzése szerint megmaradnak az akár 10 Celsius-fokot is elérő napi hőmérsékletkülönbségek.

És hogy mikor tér vissza a tél? Nos, a hosszútávú előrejelzések azt mutatják, hogy viszonylag enyhe lesz az egész február, hamarosan elmaradnak az éjszakai fagyok és napközben 7-10 fokra is felmelegszik a levegő. Éjszakai fagyra legfeljebb a hónap közepén kell számítani. Úgy tűnik, túl vagyunk a tél nehezén – hacsak márciusban le nem esik a hó.