„Életelem legfélelmetesebb élménye” - Vihar okozott pánikot a Ryanair járatán

Tombol az Isha vihar Angliában, a szélsőséges időjárás nagy káoszt okoz a légi közlekedésben. Különösen rosszul jártak a Ryanair Manchesterből Dublinba tartó járatának utasai, mert a gépet egészen Párizsig kellett elterelni, így az egyórásnak hitt útból majdnem három lett - írja a Metro. Az utasok ráadásul ennyivel sem úszták meg a tortúrát.

„Már késve indultunk Manchesterből” – nyilatkozta az egyik utas, aki szerint nagy nevetés tört ki a gépen, amikor közölte a pilóta az utasokkal, hogy az időjárás miatt Párizs felé veszik az irányt. Ott is órákat töltöttek el tájékoztatás nélkül, sokaknak már lemerült a telefonja, az utasok kifogytak az ételből és italból.

A brit meteorológiai szolgálat a második legmagasabb, narancssárga riasztást adta ki az ország teljes területére, Isha miatt vasárnap éjjel csaknem 150 kilométer per óra sebességű széllökést is mértek. A dublini repülőtér már figyelmeztetést adott ki esetleges járattörlések és késések miatt. Több másik járat is kénytelen volt átütemezni az útját, a Nemzeti Légiforgalmi Szolgálat közölte:

Az Egyesült Királyságban tapasztalható kedvezőtlen időjárási körülmények miatt ideiglenes légiforgalmi korlátozások vannak érvényben. Az ilyen jellegű korlátozásokat csak a biztonság megőrzése érdekében alkalmazzák.

A vihar hatalmas széllel érkezett, amiről egy másik járat utasa így nyilatkozott:

A gép előre-hátra lendült, olyan érzés volt, mintha valami nekiütközött volna az oldalának. Ez volt életem egyik legfélelmetesebb élménye.

- mondta el az utas, aki bevallása szerint most először tapsolt meg egy pilótát sikeres landoláskor.