Hoppá, ilyen nyár vár ránk 2024-ben

Azt mondják új év, új élet. Nos, ha ez nem is teljesen igaz, a 2024-es esztendő időjárására mindenki kíváncsi. Vajon kemény lesz a télből hátralévő két hónap? És milyen nyárra számíthatunk?

Január első hetén még marad a viszonylag enyhe, tavaszias időjárás. A nappali hőmérséklet 5 és 10 Celsius-fok között alakul, míg az éjszakai hőmérséklet -2 és 4 Celsius-fok között várható.

Az enyhe január után, februárban még visszatér a hideg. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Január további részében az Accuweather december végi előrejelzése szerint visszatér majd a tél. Az éjjeli hőmérséklet fokozatosan -10 Celsius-fok közelébe kúszik.

Februárban is hasonló időnk lesz majd, az éjszakai fagyok szinte mindennaposak lesznek. Éjjel általában -10 és -5, míg nappal általában 0 és 5 Celsius-fok között alakul a hőmérséklet.

Az előrejelzések szerint a március meglehetősen csapadékos lesz majd. Hiába alakul 8 és 15 Celsius-fok között a nappali hőmérséklet, egyes eldugottabb területeken akár hó, havas eső is eshet. Ez sajnos jellemzővé vált az utóbbi évek alkalmával. Március második felétől viszont az éjszakai fagyoktól is elköszönhetsz.

A korábbi évek átlagait alapul véve a 2024-es áprilisi időjárás során meglehetősen meleg időnk lesz. Jellemzően 14 és 20 Celsius-fok között mozog majd a hőmérő higanyszála. Éppen ezért itt már érdemes azon gondolkodnod, hogy pontosan mikor, hova menj el nyaralni.

Jobb, ha már most felkészülsz a forró nyárra. Fotó: Bencsik Ádám

Még érezhetők az El Nino hatásai

Májusban már nem is várható olyan nap, amikor ne menne legalább 20 Celsius-fok felé a nappali hőmérséklet. A júniusi 24 és 28 Celsius-fok közötti hőmérsékletekkel pedig már tervezheted is a belföldi, illetve a külföldi nyaralásodat. A 2024-es nyár kifejezetten száraznak és forrónak ígérkezik, amire már a 2023-as El Nino miatt is számítani lehetett, mely Európában és a Kárpát-medencében is éreztette hatását.

Látjuk, hogy világszerte rendkívüli események zajlanak, szélsőséges időjárási folyamatok indulnak be. A fő probléma az, hogy nem tudunk alkalmazkodni. Az időjárásra érzékenyek nem vagy nem könnyen tudnak alkalmazkodni a szélsőséges változásokhoz.

– mondta el a Metropolnak 2023. nyarán dr. Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

A globális átlaghőmérséklet 1,5 Celsius-fokkal nőtt az ipari forradalom óta. Európában az ismert civilizáció kezdete óta nem volt még olyan hatalmas forróság, mint 2023. júliusában. A hónap elején olyan kánikula uralkodott, hogy még az utolsó napok esőzései sem enyhítettek rajta.

Rekordok dőltek meg 2023-ban

Az amerikai Death Valley-ben 58-fokos rekordot mértek, míg Kínában 53, Szardínián 48 Celsius-fokot. Algériában az éjszakai hőség is 40 Celsius-fokos volt. Floridában a tengerszint közelében nőtt 37 Celsius-fokosra a hőmérséklet.

Elmondható, hogy az egész világon az átlagos hőmérséklet feletti értékeket hozott a júliusi időjárás. Új rekordok születtek mind a szárazföldön, mind az óceánokat tekintve – írta meg az Euronews.

A meleg levegő és a meleg felszíni víz táplálja egymást, így olyan rekordhőséget látunk, amilyet eddig még soha

– magyarázta a Kopernikusz Éghajlatváltozási Szolgálat munkatársa, Samantha Burgess, majd folytatta:

Ez még nem az El Nino. Az még csak most van kialakulóban. A várakozások szerint a 2024-es hőmérsékletek még melegebbek lehetnek.

Országszerte pokoli hőség jellemezte a 2023-as nyarat. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Évek óta tapasztalható a változás

Az elmúlt három évet az átlagosnál hidegebb tengerfelszíni hőmérsékletet eredményező La Nina uralta, viszont ez az időszak véget ért. A 2023 során egyre erősödő El Nino miatt az átlagos globális tengerfelszíni hőmérséklet több fokkal magasabb volt 2023-ban, ami melegebb időjárást is vont maga után.

Mindezek miatt a 2024-es nyarad is meglehetősen forrónak ígérkezik, így mielőbb találd ki, hogy inkább még forróbb területen sütkérezel majd vagy inkább valami hűvösebb helyet választasz a 2024-es nyaralásodhoz.

Ami a 2024-es év második felét illeti, a nyarat követően egyelőre hasonló időjárás ígérkezik, mint 2023 őszén és telén volt tapasztalható.