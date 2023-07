Égő pokollá változott a magyarok kedvenc nyaralóhelye

A Kharón nevű hőhullám hatásait érezhetjük most, mely a pokol révészéről kapta nevét. Korábban a Kerberosz nevű háromfejű pokolbéli kutyáról elnevezett, hasonló erősségű hőhullám mutatta meg magát egész Európában.

Az utóbbi időszakban több országban erdőtüzek pusztítottak. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Az elképesztő forróság miatt nemcsak az emberi szervezet, hanem a természet is nagyon leterhelt. Az utóbbi időszakban több országban erdőtüzek pusztítottak, melyek megfékezése az időjárás miatt a megszokottnál nehezebb.

Tűzvész a déli szomszédunknál

Horvátországban alig egy hete voltak óriási tűzek a rekkenő hőség miatt. A horvátországi Šibenikben ugyanis erdőtűz tombolt, amelynek terjedését még az erős déli szél is támogatta. A természeti csapás miatt autók és házak semmisültek meg.

A hatóságok mindent bevetettek, hogy megállítsák a tűz terjedését. A turistákat és a helybélieket pedig amint lehetett, evakuálták a környékről. Felhívták a figyelmet, hogy a magyar nyaralókat is fenyegethetik a tüzek, hiszen az egyik leggyakrabban látogatott környéken ütötte fel a fejét az akkori tűzvész.

Több száz kilométert haladt a füstfelhő

Kanadában is erdőtüzek pusztítottak, melynek akkora volt a füstje, hogy egészen az Amerikai Egyesült Államokban található New York városáig haladt a füst. Az apokaliptikus látványról többen beszámoltak, ahogyan arról is, hogy volt, aki egészen megrémült a látványtól.

A kanadai erdőtüzek miatt már több mint 3,3 millió hektárnyi terület égett le és valószínűleg az esetnek folytatása is lesz, hiszen az idei nyárra száraz és forró időjárást jósolnak az érintett területeken.

Pokoli hőség Európában

Európa nagy részén az utóbbi időben több melegrekord is megdőlt amellett, hogy folyamatosan óriási a hőség. Több országban 40 Celsius-fok körüli hőmérsékleteket mértek, valamint a következő napokra is hasonlót jósoltak.

Az ilyen mértékű melegben a kiszáradt aljnövényzet könnyen meggyullad, amit utána nagyon nehéz eloltani. Az időjárás így tüzeket okozott, mely az ott élők mellett a turisták mindennapjait is ellehetetleníti.

Rekordtűz kergeti el a rodosziakat

A Görögországhoz tartozó szigetek közül például Rodoszon tombol olyan mértékű tűz, hogy az embereket a szállodákból kellett kimenekíteni. Több ezer brit turistát szólítottak fel arra, hogy hagyják el a szállodákat és az üdülőövezeteket.

Akár 30 ezer helyi lakost is érinthet a Rodosz középső részén tomboló tűz, melyet a szél miatt egyelőre nem tudnak eloltani a tűzoltók.

A görög hatóságok szerint ez a valaha volt egyik legnagyobb tűzeset az országban, mely miatt szárazföldön és vízen egyaránt mentik ki az embereket.

Borzalmas az a látvány, amit a bőröndjeikkel sorokban vonuló emberek látványa nyújt. Egy részük otthonukat, míg mások a nyaralásukat kellett hátrahagyják.

A manchesteri Helen Tonks szerint elképesztő, hogy mennyire nem tájékoztatják őket A háromgyermekes anyuka szombat este három lányával és férjével repült Rodoszba, majd amikor leszállt a gépük és mentek volna a szállodájukba, akkor tudták meg, hogy nem mehetnek oda, mert az is a tűzzel sújtotta területeken található.

Szombat estefelé a parti őrség hajói és több mint 20 magánhajó vett részt a turisták és helyi lakosok evakuálásában. Egyes információk szerint eddig legalább tízezer embert evakuáltak.

A helyi tűzoltóság szóvivője elmondta, hogy több mint 200 tűzoltó és 40 tűzoltóautó oltja a tüzet, valamint három repülőgép és öt helikopter.

Egyre forróbb idő jön

Görögországban továbbra is nagyon magas hőmérséklet uralkodik. Az előrejelzések szerint a július 24-vel kezdődő héten is akár 45 Celsius-fok lehet.

A folyamatos 40-45 fok körüli hőmérséklet úgy hat az országra és lakosaira, mint egy hőrobbanás. George Tsatrafillias meteorológus szerint a száraz és meleg időjárás különösen aggasztó, mivel növeli az erdőtüzek lehetőségét.

A hőség miatt már a napozást sem javasolják. Több helyen figyelmeztetést adtak ki ugyanis azzal kapcsolatban, hogy a 45 fokos hőség miatt még a tengerparton sem javasolják, hogy az emberek napozzanak.

A jövő hétre egy újabb hőhullám érkezésére számítanak a szakemberek, mely tovább ront majd az eddig sem kedvező feltételeken.

A görög hatóságok emellett mindenkit arra kérnek, hogy a nap nagy részében tartózkodjanak különösen hűvös, árnyékos helyen. Mindenképpen használják a ventilátorokat, légkondicionálókat.

Javaslatuk szerint, ha valaki napra megy, mindenképpen vegyen sapkát és használjon napszemüveget, mert ilyenkor nagyon rövid idő alatt is hőgutát vagy napszúrást lehet kapni.

Már az év elején beharangozták az El Ninót

Az időjárási szakértők 2023-at már az év elején az El Nino-évnek nyilvánították. Ez egy olyan ciklus, mely jelentős és globális hőingadozásokat tartogat.

Az ENSZ Meteorológiai Világszervezete korábban közölte, hogy folyamatosan emelkedik majd a hőmérséklet, mely világszerte érezhető lesz – emlékeztetett a The Sun.