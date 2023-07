Megdőlt a melegrekord Budapesten, a hőség pedig csak fokozódik, mutatjuk, meddig!

Tombol a kánikula nem csak Európa-szerte, de országszerte is, hetek óta nem akar enyhülni az időjárás. Bár szerdán elérte egy hidegfront hazánkat, az ország jelentős része az esőből kimaradt, és jelentősen nem is hűlt le a hőmérséklet. A déli megyékhez képest a korábbi nyarak alkalmával északon mindig kellemesebb volt az időjárás, ám idén már ez sem igaz: a hét elején kétszer is megdőlt a melegrekord Budapesten. Hétfőt követően kedd hajnalban is nagyon meleget mértek az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőállomásain.

Érdemes megcélozni a strandokat ezekben a napokban Fotó: Sandor Bankuti

2023. július 18-án Budapest Lágymányos állomásunkon csak 24,1 fokig hűlt le a levegő. Így a fővárosban ismét új, legmagasabb napi minimumhőmérsékleti rekord született. A korábbi rekord 23,6 fok volt, melyet Budapest Vízivárosban, 1904-ben regisztráltunk.

- írja az OMSZ.

Az előrejelzések szerint a hét másik felében sem várhatunk különösebb enyhülést: pénteken már ismét bőven 30 fok felett lesznek a maximumok, a köpönyeg.hu előrejelzése szerint a fővárosban 33 fok várható, és éjjel is 20 fok közelében marad a hőmérséklet.

A meleg nem kímél bennünket idén nyáron sem Fotó: Pexels.com

Majd a meleg hétvégén és a jövő hét elején ismét tovább fokozódik: jövő hét kedden újra elérhetjük a 34-36 fokot, a déli megyékben pedig ez még magasabb is lehet. Enyhülés csaknem egy hét múlva, szerdán lesz majd az előrejelzések szerint. Akkor záporokkal, zivatarokkal érkezik egy hidegfront, aminek a nyomán országosan 30 fok alá csökken majd a hőmérséklet és ezt követően az éjszakák is hűvösebbnek ígérkeznek, 20 fok alatti csúcsokkal.