Strand az erkélyen, vízipisztoly a kézben, láblógatás a vízben: így védekeznek a fővárosiak a hőség ellen

Már nem is emlékszünk arra, mikor ment a hőmérő higanyszála 20 fok alá, 30 alá is csak ritkán húzódott az elmúlt napokban. Az extrém magas hőmérséklet veszélyezteti az egészséget, különösen a gyermekek, az idősek és a krónikus betegségben szenvedők vannak veszélyben. A hőség az állat- és növényvilágra is rossz hatással van. Alig győzzük a locsolást, nem árt, ha akad segítség.

A hőségben a kutyának sincs ellenére egy kis pancsolás Fotó: Ripost

Hogyan védekezhetünk a hőség és a magas UV sugárzás ellen?

A szakemberek számos tudnivalót ajánlanak a figyelmünkbe a veszélyek elkerülése érdekében:

* ilyenkor délelőtt 10 és délután 4 óra között kerüljük a közvetlen napsütést, tartózkodjunk árnyékos helyeken,

Elő a vízipisztolyokkal és permetező locsolókkal! Fotó: Ripost

* könnyű, laza ruházatot viseljünk, lehetőleg pamutból,

* használjunk megfelelő faktorú napvédő krémet,

* fogyasszunk elegendő folyadékot, és ez alatt nem a sört-bort-pálinkát értik, sőt érdemes kerülni az alkoholt,

Magyar találmány: a légkondi vagy ventilátor elé jeges palackot tesznek, ami hűti a levegőt Fotó: Ripost

* ha a városban kell közlekednünk, időről időre térjünk be légkondicionált helyre megpihenni, vagy gondoskodjunk az időszakos lehűlésről,

* ne hagyjunk a zárt autóban se gyermeket, se állatot, de a szomszédot se, mert nagyon gyorsan hőgutát kaphat.

Persze a magyar ember bármilyen helyzetben feltalálja magát, a Ripost videósa pedig 5 pontban foglalta össze, mi is a teendő: