Brutális baleset: egy autóhoz két mentőt is riasztottak a Kossuth Lajos utcába

Szörnyű karambollal indult a hét: lesodródott az útról egy személykocsi Somogyváron, a Kossuth Lajos utcában. A járművezetőhöz két mentőt is riasztottak. A tetejére borult autó műszaki mentéséhez a marcali hivatásos tűzoltók érkeztek.

Két mentőt is riasztottak a lesodródott autóhoz hétfő hajnalban (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A rajok emellett a terület megvilágításában is segítenek – írta a katasztrófavédelem hétfő hajnalban.

A most felborult autóhoz két mentőt is riasztottak

Míg a most felborult autóhoz két mentőt is riasztottak, a hétvégén egy, a Sióban tetejére borult autóhoz egy mentőt riasztottak a hétvégén A bajba jutott sofőrt és autóját Sárszentlőrinc és Nagydorog határában, a parttól alig tizenöt méterre találták meg. A paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből, akihez a mentők is kiérkeztek – írtuk.