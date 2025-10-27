RETRO RÁDIÓ

Brutális baleset: egy autóhoz két mentőt is riasztottak a Kossuth Lajos utcába

Rosszul indult a hét. A tetejére borult autóhoz két mentőt is riasztottak.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.27. 07:17
mentő baleset katasztrófavédelem

Szörnyű karambollal indult a hét: lesodródott az útról egy személykocsi Somogyváron, a Kossuth Lajos utcában. A járművezetőhöz két mentőt is riasztottak. A tetejére borult autó műszaki mentéséhez a marcali hivatásos tűzoltók érkeztek.

két mentőt is riasztottak
Két mentőt is riasztottak a lesodródott autóhoz hétfő hajnalban (Fotó: Gé – Képünk illusztráció)

A rajok emellett a terület megvilágításában is segítenek – írta a katasztrófavédelem hétfő hajnalban.

A most felborult autóhoz két mentőt is riasztottak

Míg a most felborult autóhoz két mentőt is riasztottak, a hétvégén egy, a Sióban tetejére borult autóhoz egy mentőt riasztottak a hétvégén A bajba jutott sofőrt és autóját Sárszentlőrinc és Nagydorog határában, a parttól alig tizenöt méterre találták meg. A paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből, akihez a mentők is kiérkeztek – írtuk.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu