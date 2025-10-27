Brutális baleset: egy autóhoz két mentőt is riasztottak a Kossuth Lajos utcába
Rosszul indult a hét. A tetejére borult autóhoz két mentőt is riasztottak.
Szörnyű karambollal indult a hét: lesodródott az útról egy személykocsi Somogyváron, a Kossuth Lajos utcában. A járművezetőhöz két mentőt is riasztottak. A tetejére borult autó műszaki mentéséhez a marcali hivatásos tűzoltók érkeztek.
A rajok emellett a terület megvilágításában is segítenek – írta a katasztrófavédelem hétfő hajnalban.
A most felborult autóhoz két mentőt is riasztottak
Míg a most felborult autóhoz két mentőt is riasztottak, a hétvégén egy, a Sióban tetejére borult autóhoz egy mentőt riasztottak a hétvégén A bajba jutott sofőrt és autóját Sárszentlőrinc és Nagydorog határában, a parttól alig tizenöt méterre találták meg. A paksi hivatásos és a nagydorogi önkéntes tűzoltók egy embert kiemeltek a járműből, akihez a mentők is kiérkeztek – írtuk.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre