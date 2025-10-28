Orbán Viktor: Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat!
A nyugdíjasoknak üzent a miniszterelnök.
Orbán Viktor egy videót tett közzé a Facebook-oldalán. A felvételen az látható, ahogy a Tisza Párt szakértő arról beszélnek, hogy milyen nyugdíjreformokat szeretnének. A videón többek között Tarr Zoltán vagy éppen Simonovits András megszólalásai hallhatóak.
Orbán Viktor a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az idősek biztonságban érezhetik magukat, amíg ez a kormány van hatalmon, sőt nem csak megvédik, hanem folyamatosan emelni is fogják a nyugdíjakat.
A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek, nem hagyjuk! Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!
- olvasható a miniszterelnök Facebook-posztjában.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre