Orbán Viktor: Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat!

A nyugdíjasoknak üzent a miniszterelnök.

Orbán Viktor egy videót tett közzé a Facebook-oldalán. A felvételen az látható, ahogy a Tisza Párt szakértő arról beszélnek, hogy milyen nyugdíjreformokat szeretnének. A videón többek között Tarr Zoltán vagy éppen Simonovits András megszólalásai hallhatóak.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán /  MTI

Orbán Viktor a bejegyzésében hangsúlyozta, hogy az idősek biztonságban érezhetik magukat, amíg ez a kormány van hatalmon, sőt nem csak megvédik, hanem folyamatosan emelni is fogják a nyugdíjakat.

A baloldal elvette a 13. havi nyugdíjat, mi visszaadtuk. Most, ha hatalomra kerülnek, a nyugdíjak brutális csökkentésére készülnek, nem hagyjuk! Amíg én itt vagyok, az idősek biztonságban érezhetik magukat! Nem csak megvédjük, hanem folyamatosan emeljük a nyugdíjakat!

- olvasható a miniszterelnök Facebook-posztjában.

 

