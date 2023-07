Karácsony ezt is elintézte: hatalmas dugó van a lezárt rakpart miatt, ahol egy teremtett lélek sincs

Néhány napja Karácsony Gergely főpolgármester bejelentette, hogy lezárják a pesti alsó rakpart egy szakaszát – a Lánchídtól az Erzsébet hídig. Ez az intézkedés komoly felháborodást keltett az autósok körében, akik a korlátozás miatt folyamatosan dugóban ülnek, gyakorlatilag már az intézkedés bevezetését követő héttől. A főpolgármester szerint az intézkedés célja a gyalogos- és kerékpárosbarát közlekedés előmozdítása, valamint a környezetvédelem és a levegőminőség javítása.

Üresek az utak a Pesti alsó rakparton Fotó: Vaskó Tamás/Metropol

Megint az autósokon csattan az ostor

Az autósok már torkig vannak Karácsony politikájával. Jogosan érzik azt, hogy másodrangú állampolgárként vannak kezelve. Kezdődött azzal, hogy biciklisávokat létesítettek az amúgy is zsúfolt utakon a lényegesen kevesebb biciklisnek. Aztán nemrég a frissen felújított Lánchídról is kitiltotta Karácsony az autósokat, így gyakran akadozik a forgalom a szomszédos hidakon. Ehhez hozzájött most a rakpart forgalmának a belvárosba kényszerítése – ahol szintén lezáráshegyek vannak – így hatalmas dugók alakultak ki főváros- szerte. Az autósok érthetően ki vannak akadva, hiszen nem tudnak haladni a dugók miatt – ami egyébként a levegő minőségének sem tesz jót, ha ez volt a cél.

Elterelés Fotó: Vaskó Tamás/Metropol

Mindeközben a rakparton sehol senki

Karácsony Gergely mindenhol azt hangoztatja: a célja a kerékpáros és gyalogosbarát közlekedés előmozdítása, ezért is zárja le a rakpartot, valamint szerinte nyáron kiváló közösségi térként tud funkcionálni. Ezzel azonban az emberek valószínűleg kevésbé értenek egyet, miután kedden pl. egy teremtett lélek sem volt a lezárt területen, teljesen kihalt volt. Csupán néhány turista járt arra, akik hajókázni szerettek volna. A rekkenő hőségben teljesen kihaltak voltak az utak egy ember sem ücsörgött a kihelyezett rengeteg széken. Hiába hordták oda növények tucatjait, nem hogy az úton, de még a széles járdán sem volt 1-2 embernél több. A másik nagy cél pedig, amit el akart érni a városvezetés ezzel a lépéssel, az a környezetvédelem nevében a levegőminőség javítása volt. Na ennek pontosan az ellenkezőjét érte el, hiszen jelentősen nőtt a kialakult dugók miatt a menetidő. Arról nem is beszélve, hogy a hőség alatt dugókba került autósok egészségét is veszélyezteti ez a döntés, ha nem használnak klímát.

Hatalmas dugó július 18-án a Ferenc körúton Fotó: Vaskó Tamás

Mi lehet a megoldás?

A hatalmas dugókból és az autósok elégedetlenségéből jól látszik, hogy a főváros autómentesítése és a környezetterhelés csökkentése nem a legjobb úton halad. Nincs egy konkrét terv erre, és a korábban sokszor ígért P+R-parkolók sem valósultak még meg, ami segíthetne a helyzeten.