Végre eljöhet a pillanat: ezek a csillagjegyek hatalmas előrelépésre számíthatnak ma
Ezt tartogatják mára a csillagok.
Kos
Hétfőn végre elérkezhet az a pillanat, amire már egy ideje várt. Lehet, hogy megkapja a hiányzó információt, vagy elindul valami, amit már régóta tervez. Úgy érezheti, most végre rányomhat arra a bizonyos „start” gombra. Ne lepődjön meg, ha rögtön az elején jön egy váratlan fordulat...
Bika
A mindennapok hajtásában sokszor úgy érezheti, mások diktálják a tempót, de ma kivételesen ön irányít. Most ön döntheti el, mivel foglalkozik, mikor és hogyan. Élvezze ki, hogy szabadon alakíthatja a napját!
Ikrek
Ha valaki fontos önnek, de mostanában kevesebb időt töltöttek együtt, az bizonytalansággal tölt el. Ma azonban történhet valami – egy üzenet, egy gesztus, egy pillanat –, ami minden kétségét eloszlatja.
Rák
Mindig ott van önben a kötelességtudat, még akkor is, ha pihenhetne egy kicsit. Ma viszont legalább néhány feladatot engedjen át másoknak. Jó úton jár, ha megtanul bevonni másokat is a munkába.
Oroszlán
Ma egy hír vagy lehetőség változást hozhat, ami elsőre nem tűnik nagy dolognak, de ha jobban megnézi, komoly előnyöket rejthet. Ne menjen el mellette közömbösen, vizsgálja meg közelebbről! Ha mer egy kicsit kockáztatni, sokat nyerhet.
Szűz
Egy új lehetőség vagy ajánlat kerülhet ön elé, és nem biztos, hogy elsőre tudja, mit kezdjen vele. Ne utasítsa el kapásból, mert lehet, hogy csak egy kis idő kell, mire meglátja benne a lehetőséget. Ha átgondolja, talán egy váratlan inspiráció segít, hogy teljesen más szemmel lássa a dolgot.
Mérleg
Van valami, amit már egy ideje fontolgat, de mindig talál rá kifogást, miért ne kezdjen bele. Hétfőn viszont eljöhet az a pont, amikor már nem tudja tovább halogatni. Itt az ideje dönteni: akarja, vagy nem? Minden csak attól függ, mer-e végre lépni.
Skorpió
Hiába van remek üzleti érzéke, ha nem lát minden részletet, jobb, ha nem dönt elhamarkodottan. A Bak Hold idején lehet, hogy valaki sürgeti vagy győzködi, de ha nem biztos a dolgában, inkább mondjon nemet.
Nyilas
Egy komoly beszélgetés várhat önre, ami pénzügyi vagy munkahelyi témát érint, de érzelmileg is megmozgathatja. Fontos, hogy most ne csak az érzelmeire hallgasson, hanem a józan eszére. A Nap és a Hold szextil fényszöge szerint így tud jó döntést hozni.
Bak
Ha azt hitte, már mindent látott, a hétfői nap meglepheti. Úgy tűnik, a történések tovább fokozódnak, és amit eddig extrémnek gondolt, most szinte hétköznapi. Szerencsére ön ebből a szituációból is jól jön ki.
Vízöntő
Tele van energiával, és úgy érezheti, bármit meg tud oldani – és ez most tényleg így van! Akár egy új projektbe kezd, akár másokat próbál motiválni, a lendülete ragadós lesz. Használja ki ezt a hullámot, és vonja be a környezetét is: most igazi csapatjátékos lehet, aki képes lelkesíteni másokat.
Halak
Ha van valami, amire már jó ideje vár, most egy fontos lépcsőfokhoz érkezik el. Már nagyon közel van a megvalósítás! Készítsen stratégiát arra, hogy mit kezd magával a hamarosan kialakuló új helyzetben!
