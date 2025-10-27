Végre eljöhet a pillanat: ezek a csillagjegyek hatalmas előrelépésre számíthatnak ma

Kos

Hétfőn végre elérkezhet az a pillanat, amire már egy ideje várt. Lehet, hogy megkapja a hiányzó információt, vagy elindul valami, amit már régóta tervez. Úgy érezheti, most végre rányomhat arra a bizonyos „start” gombra. Ne lepődjön meg, ha rögtön az elején jön egy váratlan fordulat...

Bika

A mindennapok hajtásában sokszor úgy érezheti, mások diktálják a tempót, de ma kivételesen ön irányít. Most ön döntheti el, mivel foglalkozik, mikor és hogyan. Élvezze ki, hogy szabadon alakíthatja a napját!

Ikrek

Ha valaki fontos önnek, de mostanában kevesebb időt töltöttek együtt, az bizonytalansággal tölt el. Ma azonban történhet valami – egy üzenet, egy gesztus, egy pillanat –, ami minden kétségét eloszlatja.

Rák

Mindig ott van önben a kötelességtudat, még akkor is, ha pihenhetne egy kicsit. Ma viszont legalább néhány feladatot engedjen át másoknak. Jó úton jár, ha megtanul bevonni másokat is a munkába.

Oroszlán

Ma egy hír vagy lehetőség változást hozhat, ami elsőre nem tűnik nagy dolognak, de ha jobban megnézi, komoly előnyöket rejthet. Ne menjen el mellette közömbösen, vizsgálja meg közelebbről! Ha mer egy kicsit kockáztatni, sokat nyerhet.

Szűz

Egy új lehetőség vagy ajánlat kerülhet ön elé, és nem biztos, hogy elsőre tudja, mit kezdjen vele. Ne utasítsa el kapásból, mert lehet, hogy csak egy kis idő kell, mire meglátja benne a lehetőséget. Ha átgondolja, talán egy váratlan inspiráció segít, hogy teljesen más szemmel lássa a dolgot.

Mérleg

Van valami, amit már egy ideje fontolgat, de mindig talál rá kifogást, miért ne kezdjen bele. Hétfőn viszont eljöhet az a pont, amikor már nem tudja tovább halogatni. Itt az ideje dönteni: akarja, vagy nem? Minden csak attól függ, mer-e végre lépni.

Skorpió

Hiába van remek üzleti érzéke, ha nem lát minden részletet, jobb, ha nem dönt elhamarkodottan. A Bak Hold idején lehet, hogy valaki sürgeti vagy győzködi, de ha nem biztos a dolgában, inkább mondjon nemet.

Nyilas

Egy komoly beszélgetés várhat önre, ami pénzügyi vagy munkahelyi témát érint, de érzelmileg is megmozgathatja. Fontos, hogy most ne csak az érzelmeire hallgasson, hanem a józan eszére. A Nap és a Hold szextil fényszöge szerint így tud jó döntést hozni.