Valóban az állati ürülékből kinyert kávészemekből főzik a legízletesebb kávét? Egy kutatás szerint igen

A cibetmacskakávé a világ legegzotikusabb és legdrágább kávéja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.28. 21:00
kávébab cibetmacska egzotikus

A cibetmacskakávé, más néven Kopi Luwak a cibetmacska nevű állat ürülékéből kiválogatott kávébabból készül. A cibetmacska egy Délkelet-Ázsiában élő macskaféle, az általa elfogyasztott és kiürített kávébabból készült ital ára elérheti a 50 dollárt, azaz több mint 18.000 forintot is. Sokan úgy hiszik, hogy az egzotikus ital a világ legfinomabb kávéja.

Kutatások bebizonyították, mitől ízletes a cibetmacska kávé
Évek óta kutatják világ legkülönlegesebb kávéjának titkát    Fotó: Freepik

Az ital furcsa folyamaton megy keresztül: a cibetmacska megeszi az érett kávébabot, a bab áthalad az emésztőrendszerükön és csak a gyümölcshús nélküli bab jelenik meg a trágyájukban.

A világ legértékesebb kávéja részben megemésztett kávébabokból készül. A kutatókat régóta foglalkoztatja, hogy miért olyan ízletes a furcsa folyamaton átesett ital, most pedig választ találtak a kérdésre.

A cibetkávé belsejében zajló erjedési folyamat különleges ízvilágot kölcsönöz a kávénak, mivel növeli a zsírtartalmat és egyes aromás vegyületek koncentrációját. Ezek a változások hozzájárulnak a cibetkávé egyedi ízvilágának kialakulásához.

Korábbi tanulmányok arra utaltak, hogy az íz mögött álló erjedésért a Gluconobacter nevű baktériumnemzettség felelős. A kutatók úgy tartják, hogy a baktériumok csak a cibetmacskák székletében találhatók meg, más állatokéban nem.

Egy indiai kutatás kimutatta, hogy a cibetmacskák által elfogyasztott kávészemek több zsírt és különleges zsírsavakat tartalmaznak, ami gazdagabb, enyhén tejes ízt eredményezhet, miközben kevesebb bennük a koffein és a fehérje, ezért kevésbé keserűek. A kutatók azonban hangsúlyozzák, hogy az eredmények pörköletlen szemekre vonatkoznak, és a pörkölés megváltoztathatja az ízt - írja a Science News.

 

 

 

