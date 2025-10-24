Megdöbbentő dologról árulkodik a nemrég talált dinoszaurusz-lelet

Egy új dinoszaurusz-lelet végre választ adhat a 66 millió évvel ezelőtti katasztrófa legnagyobb kérdésére: vajon a dinoszauruszok már hanyatlóban voltak, amikor az aszteroida becsapódott? A kutatók szerint nem – épp ellenkezőleg. Az Új-Mexikó államban felfedezett fosszíliák azt bizonyítják, hogy a hatalmas őshüllők még erejük teljében éltek, amikor a 10 kilométer széles égitest a Földbe csapódott és kiirtotta őket.

A dinoszaurusz-lelet elképesztő dolgokat bizonyít (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Ez a dinoszaurusz-lelet mindent megváltoztat

A San Juan-medencében tucatnyi dinoszauruszfaj maradványait tárták fel, köztük a hatalmas Alamosaurusét, amely a kék bálnával vetekedett méretben – 30-50 méter magas volt, súlya elérhette a 70 tonnát. A kutatást vezető Steve Brusatte professzor szerint ezek a csontok egyértelműen a kréta időszak utolsó 300 000 évéből származnak, vagyis közvetlenül az aszteroida becsapódása előtti időből.

A leletek arra utalnak, hogy Észak-Amerika déli részén gazdag és változatos dinoszaurusz-világ létezett: a növényevő Ojoceratops és az óriási Edmontosaurus, a ragadozó T-rex, valamint a madárszerű Ojoraptorosaurus is osztozott ezen az élőhelyen.

Semmi nem mutat arra, hogy a dinoszauruszok kihalófélben lettek volna – virágzó, alkalmazkodó ökoszisztémában éltek, amikor a végzet elérte őket

– fogalmazott Brusatte.

A kutatók szerint a becsapódás okozta pusztítás még a krátertől több ezer kilométerre is pokoli lehetett: előbb vakító fény és földrengésszerű hullámok rázták meg a talajt, majd izzó üveges törmelék hullott az égből, lángba borítva a kontinenseket. Néhány napon belül a Föld sötétségbe és jéghidegbe borult, az élővilág többsége pedig eltűnt.

A felfedezés megerősíti, hogy a dinoszauruszok nem gyengültek el, hanem egyetlen kozmikus pillanat alatt tűntek el a Föld színéről – az aszteroida csapása zárta le a bolygó történetének egyik legdicsőségesebb korszakát, írja a Daily Mail.