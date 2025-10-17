Új kávétrend hódít: felejtsd el a cukrot és a tejet!

Új kávétrend terjed az interneten, amely cukor vagy tej nélkül is bársonyosabbá teheti a reggeli kávét. Mindössze egy csipetnyi változtatásra van szükség hozzá.

Az új kávétrend szerint egy csipetnyi változtatás is elég a tökéletes élményhez / Fotó: Forrás: Pexels (Képünk illusztráció)

Megdöbbentő kávétrend: sóval a jobb ízekért

Az emberek döntő többsége nem tudja kávé nélkül elképzelni a reggelt: szükségük van rá ahhoz, hogy megadják a nap kezdőlépését. A kávéfogyasztásnak rengeteg módja létezik manapság: számtalan ízesítőt lehet kapni hozzá, szirup, cukor vagy por formájában. Most egy újabb trend mindezt megváltoztatja, ugyanis a legújabb kávétrükk egy csipet sóban rejlik.

A Fox News írt erről az új trendről: a kávéfogyasztók szerint ugyanis a kis mennyiség csökkenti az ital keserűségét, kiemeli a természetes édességet, és még egy átlagos kávén is sokat javíthat. A módszerek különbözőek: a sót tehetjük a kávéőrleménybe főzés előtt, pár csepp sós oldat adhatunk hozzá, vagy közvetlenül a kész italba is szórhatjuk.

A só nem csak az étel ízesítésére jó – szakértők szerint kiegyensúlyozza az ízeket, ha mértékkel használjuk. Kávéban a kis mennyiség semlegesíti a keserűséget anélkül, hogy elnyomná az ízeket, mint a cukor vagy a tej. Több tanulmány is kimutatta, hogy a nátrium csökkenti bizonyos vegyületek keserűségét, fokozza az édes íz érzékelését, és javítja az ízek összhangját.

Egy csipet nátriumion elnyomja a kininszerű vegyületek keserűségét, és fokozza az édesség érzetét, különösen a sötét pörkölésű kávékban

– mondta el Ed McCormick, New Jersey-i élelmiszer-tudományi tanácsadó.

Heather Perry kétszeres amerikai barista bajnok és a Klatch Coffee vezérigazgatója szerint elég egy kevés só is ahhoz, hogy befolyásolja az ízlelőbimbókat és jelezze az agynak a kevésbé keserű az íz.

Nem akarod elnyomni az ízeket, vagy ami még rosszabb, sós kávét inni

– mondta el Perry.

Bár egyes TikTok-felhasználók szerint a só segíthet hidratálni, az egészségügyi szakértők szerint ez inkább kívánság, mintsem tény.

A kávé sózása nem TikTok-újdonság, inkább a kulináros kémia újbóli felfedezése

– mondta Janelle Bober coloradói dietetikus. Hozzátette, egy csipet só valószínűleg nem befolyásolja a legtöbb ember nátriumbevitelét, ám főként magas vérnyomás vagy veseproblémák esetén óvatosan kell bánni vele. A só előnye a cukorral vagy tejjel szemben, hogy kalóriamentesen fokozza az ízt, így ha valaki a cukor-, kalória- vagy zsírbevitelét csökkentené, jó alternatíva lehet.

A kávé sózása nem egy új találmány: Törökországban a só a hagyományos házassági szertartásokban is szerepet játszik. Vietnám híres a ca phe muoi-ról, azaz sós kávéról, amely eszpresszó, édesített sűrített tej és sós tejszínhab kombinációja. Tajvanban a „tengeri sós kávé” nagyon népszerű a kávézókban.

McCormick szerint a só a skandináv és tengerparti területeken is használatos az ásványi anyagokban gazdag víz lágyítására:

A kávé sózása nem egy új TikTok-hóbort, hanem a régi trükkök újrafelfedezése – bizonyíték arra, hogy a nagyi praktikája még mindig működik.