RETRO RÁDIÓ

Döbbenetes: a túl sok só halláskárosodást okozhat

Te is azok közé tartozol, akik anélkül sózzák meg az ételeiket, hogy megkóstolnák? Ez veszélyes lehet a füleidre.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.15. 19:30
vizsgálat halláskárosodás

Egy nemrégiben készült tanulmányban a dél-koreai Kyungpook Nemzeti Egyetem tudósai a só alkalmazásának gyakorisága és a halláskárosodás kockázata közötti összefüggést vizsgálták. Körülbelül 500 000, 40 és 69 év közötti ember adatait elemezték. A vizsgálat kezdetén mindenki egészséges hallással rendelkezett.

A só nem tesz jót a hallásnak
A túl sok só halláskárosodást okozhat

A só szerelmesei halláskárosodást szenvedtek el

Kérdőívek segítségével a kutatók meghatározták, hogy kik és milyen gyakran sóztak az ételeikhez. A vizsgálatban résztvevőket, átlagosan 11 évig orvosi megfigyelés alatt is tartották.

Meglepő és sokak számára sokkoló eredmény született. A vizsgálati időszak alatt körülbelül 19 000 résztvevőnél alakult ki halláskárosodás. Minél több sót szórtak az ételükre, annál nagyobb volt a halláskárosodás kockázata. Megállapították, hogy 23 százalékkal nőtt a halláskárosodás kockázata.

Meglepő módon a 60 év alattiak, a férfiak, valamint a cukorbetegséggel vagy magas vérnyomással nem rendelkező résztvevők különösen veszélyeztetettek. Azok pedig, akiknek a vizsgálat kezdetén normális hallásuk volt, jobban szenvedtek a sóhatástól, mint azok, akiknek már eleve enyhén károsodott a hallásuk.

A kutatók azt gyanítják, hogy a gyulladásos markerek központi szerepet játszhatnak ebben az összefüggésben. 

A magas sótartalmú étrend felboríthatja az immunrendszer egyensúlyát, és ezáltal elősegítheti a gyulladásos folyamatokat. Ez növeli a krónikus gyulladás, az autoimmun betegségek és végső soron a hallásproblémák kockázatát.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu