Döbbenetes: a túl sok só halláskárosodást okozhat

Egy nemrégiben készült tanulmányban a dél-koreai Kyungpook Nemzeti Egyetem tudósai a só alkalmazásának gyakorisága és a halláskárosodás kockázata közötti összefüggést vizsgálták. Körülbelül 500 000, 40 és 69 év közötti ember adatait elemezték. A vizsgálat kezdetén mindenki egészséges hallással rendelkezett.

A túl sok só halláskárosodást okozhat

A só szerelmesei halláskárosodást szenvedtek el

Kérdőívek segítségével a kutatók meghatározták, hogy kik és milyen gyakran sóztak az ételeikhez. A vizsgálatban résztvevőket, átlagosan 11 évig orvosi megfigyelés alatt is tartották.

Meglepő és sokak számára sokkoló eredmény született. A vizsgálati időszak alatt körülbelül 19 000 résztvevőnél alakult ki halláskárosodás. Minél több sót szórtak az ételükre, annál nagyobb volt a halláskárosodás kockázata. Megállapították, hogy 23 százalékkal nőtt a halláskárosodás kockázata.

Meglepő módon a 60 év alattiak, a férfiak, valamint a cukorbetegséggel vagy magas vérnyomással nem rendelkező résztvevők különösen veszélyeztetettek. Azok pedig, akiknek a vizsgálat kezdetén normális hallásuk volt, jobban szenvedtek a sóhatástól, mint azok, akiknek már eleve enyhén károsodott a hallásuk.

A kutatók azt gyanítják, hogy a gyulladásos markerek központi szerepet játszhatnak ebben az összefüggésben.