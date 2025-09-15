Döbbenetes: a túl sok só halláskárosodást okozhat

Te is azok közé tartozol, akik anélkül sózzák meg az ételeiket, hogy megkóstolnák? Ez veszélyes lehet a füleidre.
Egy nemrégiben készült tanulmányban a dél-koreai Kyungpook Nemzeti Egyetem tudósai a só alkalmazásának gyakorisága és a halláskárosodás kockázata közötti összefüggést vizsgálták. Körülbelül 500 000, 40 és 69 év közötti ember adatait elemezték. A vizsgálat kezdetén mindenki egészséges hallással rendelkezett.
Kérdőívek segítségével a kutatók meghatározták, hogy kik és milyen gyakran sóztak az ételeikhez. A vizsgálatban résztvevőket, átlagosan 11 évig orvosi megfigyelés alatt is tartották.
Meglepő és sokak számára sokkoló eredmény született. A vizsgálati időszak alatt körülbelül 19 000 résztvevőnél alakult ki halláskárosodás. Minél több sót szórtak az ételükre, annál nagyobb volt a halláskárosodás kockázata. Megállapították, hogy 23 százalékkal nőtt a halláskárosodás kockázata.
Meglepő módon a 60 év alattiak, a férfiak, valamint a cukorbetegséggel vagy magas vérnyomással nem rendelkező résztvevők különösen veszélyeztetettek. Azok pedig, akiknek a vizsgálat kezdetén normális hallásuk volt, jobban szenvedtek a sóhatástól, mint azok, akiknek már eleve enyhén károsodott a hallásuk.
A kutatók azt gyanítják, hogy a gyulladásos markerek központi szerepet játszhatnak ebben az összefüggésben.
A magas sótartalmú étrend felboríthatja az immunrendszer egyensúlyát, és ezáltal elősegítheti a gyulladásos folyamatokat. Ez növeli a krónikus gyulladás, az autoimmun betegségek és végső soron a hallásproblémák kockázatát.
