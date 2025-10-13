RETRO RÁDIÓ

Ilyenek voltak a legjobb pesti presszók a Kádár-korszakban – Retró galéria

A presszók a szocializmus találkozóhelyei voltak: kicsit savanyúak, kicsit füstösek – de a mieink. Lehetett kérni zaccos feketét, Kőbányait, szombat este pedig konyakot. Mindeközben a háttérben halkan szólt a rádió.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 20:02
presszó galéria budapesti életstílus kávéház dohányfüst

A Párizs felől érkező kávéházi kultúra Budapesten különleges utat járt be. A második világháború után a fényűző, nagyvonalú kávéházakat “szétverték”, és megérkezett helyükre a szerényebb, de annál karakteresebb pesti presszóvilág

presszók régen
A presszó életstílus: sűrű félhomály, dohányfüsttől megsárgult függönyök, a gőzölgő kávéfőzők sistergése, csörömpölő kiskanalak, újságpapír-zizegés Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Budapest: a presszók városa 

A századelőn a budapestiek kedvelt helyei még a kávéházak voltak. Ott órákig lehetett maradni. Ez a korszak azonban a harmincas évektől véget ért, amikor a második világháború után, a klasszikus kávéházaknak végleg befellegzett. A hatalom ugyanis nem nézte jó szemmel, ha az emberek nyilvánosan vitatták meg a politikát, így a kávéházi életet visszaszorították. A presszók viszont megmaradtak, bár kissé átalakítva, a rendszer szájíze szerint.   

A Vigadó utcai Quick volt az első eszpresszó, amely már a nevében is jelezte – itt nem ücsörögni jön az ember. 

A presszókban gyakran domináltak a szürke falak, műanyag székek és metlachi padlók.  

A hatvanas évek a presszók új hullámát hozta Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Voltak később modernnek számító dekorációs megoldások, mint a Klee-mintás függönyök, tölcséres lámpák, mozaikpultok és neonfények. A hetvenes években aztán ismét uniformizálódott a stílus. A nyolcvanas évekre pedig megjelentek az első gyorséttermek, a presszók így egyre inkább múltidéző helyekké váltak. 

Ma már kevés helyre zarándokolhatunk el, hogy ugyanezt az érzést átéljük. De a Fortepan fotói még visszahozhatják azt az időt, amikor egy csésze fekete mellett dőlt el minden, akár a szerelem, a politika, vagy épp az, ki fizeti a következő kört. 

A galériánkban több ikonikus felvételt mutatunk be, amely 1950 és 1980 között készült. Kattints a képre!

Retró presszók – ezek voltak a Kádár-korszak ikonikus helyei Budape...

fotóma, 12:14Fotók: Fortepan

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu