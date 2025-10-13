Ilyenek voltak a legjobb pesti presszók a Kádár-korszakban – Retró galéria

A Párizs felől érkező kávéházi kultúra Budapesten különleges utat járt be. A második világháború után a fényűző, nagyvonalú kávéházakat “szétverték”, és megérkezett helyükre a szerényebb, de annál karakteresebb pesti presszóvilág.

A presszó életstílus: sűrű félhomály, dohányfüsttől megsárgult függönyök, a gőzölgő kávéfőzők sistergése, csörömpölő kiskanalak, újságpapír-zizegés Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Budapest: a presszók városa

A századelőn a budapestiek kedvelt helyei még a kávéházak voltak. Ott órákig lehetett maradni. Ez a korszak azonban a harmincas évektől véget ért, amikor a második világháború után, a klasszikus kávéházaknak végleg befellegzett. A hatalom ugyanis nem nézte jó szemmel, ha az emberek nyilvánosan vitatták meg a politikát, így a kávéházi életet visszaszorították. A presszók viszont megmaradtak, bár kissé átalakítva, a rendszer szájíze szerint.

A Vigadó utcai Quick volt az első eszpresszó, amely már a nevében is jelezte – itt nem ücsörögni jön az ember.

A presszókban gyakran domináltak a szürke falak, műanyag székek és metlachi padlók.

A hatvanas évek a presszók új hullámát hozta Fotó: Fortepan / Bauer Sándor

Voltak később modernnek számító dekorációs megoldások, mint a Klee-mintás függönyök, tölcséres lámpák, mozaikpultok és neonfények. A hetvenes években aztán ismét uniformizálódott a stílus. A nyolcvanas évekre pedig megjelentek az első gyorséttermek, a presszók így egyre inkább múltidéző helyekké váltak.

Ma már kevés helyre zarándokolhatunk el, hogy ugyanezt az érzést átéljük. De a Fortepan fotói még visszahozhatják azt az időt, amikor egy csésze fekete mellett dőlt el minden, akár a szerelem, a politika, vagy épp az, ki fizeti a következő kört.

