RETRO RÁDIÓ

Innál egy jó feketét? Hihetetlen fotók, ennyit változtak Budapest legismertebb kávéházai

A kávé a mindennapok része. Az ital világnapja alkalmából képeken a legcsinosabb budapesti kávézók. Ezek a kávéházak páratlan szépséggel rendelkeznek! Mutatjuk, milyenek voltak régen – és milyenek most!

Megosztás
Szerző: Kosztyu Sára
Létrehozva: 2025.09.29. 20:00
kávéház retró galéria kávé

Magyarország és a kávé közös története egészen a török hódoltság koráig nyúlik vissza. Az ital feltehetőleg a 16-17. században jelent meg először hazánkban. Ekkoriban persze törökös módon fogyott az ital, a kávézás kultúrája azóta szervesen átalakult. Olyannyira fellendult a fővárosi kávéházi kultúra, hogy a 19. század végére Bécs után Budapest lett Közép-Európa egyik kávé-nagyágyúja. A kávé világnapja alkalmából képgalérián mutatjuk a legcsinosabb fővárosi kávéházakat! 

A budapesti New York Café régen a Hungária kávéház névre hallgatott.
A budapesti New York Café régen a Hungária kávéház névre hallgatott  Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

A kávézás kezdetei hazánkban 

Magyarországra feltehetően ottomán hatásra került a világon – a víz után – leggyakrabban fogyasztott és legkedveltebb ital. Egyes feljegyzések szerint 1579-ben már kereskedők érkeztek kávészállítmányokkal Budára. Ekkoriban persze törökös módon fogyott a kávé, kis méretű csészéből, zaccosan. A kávékultúra azóta szervesen átalakult. 

A kávéházak aranykora

A fővárosban a 19. században több száz kávéház működött, ami nemcsak az ital fogyasztására volt alkalmas hely. A magyar irodalom nagyjai – például Ady – rendszeresen kávézókban írtak, de politikusok vagy újságírók is gyakran dolgoztak, tárgyaltak, vitáztak Budapest kávéházaiban, hiszen ezek a helyek a társasági élet központjaként vagy afféle művész-műhelyként is működtek. A budapesti kávékultúra annyira fellendült, hogy a 19. század végére Budapest Párizshoz vagy Bécshez hasonló színvonalú kávéházakkal rendelkezett!

A kávé újjáéledése Budapesten

A rendszerváltás előtt a háborúk miatt számtalan kávézó veszített a pompájából vagy komoly károkat szenvedett. Így a kávézás is inkább a mindennapok funkcionális italává vált ebben az időszakban. A rendszerváltást követően számos budapesti kávéházat raktak rendbe és csinosítottak ki. Így a '90-es évektől kezdve újjáéledt a kávékultúra. 

Szeptember 29. a kávé világnapja, ennek okán gyűjtöttük össze a főváros legcsinosabb kávéházait! Galériánkat az alábbi képre kattintva lehet végignézni:

Retró fotók és mai képek: ezek Budapest legszebb kávéházai

fotóma, 15:21

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu