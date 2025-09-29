Innál egy jó feketét? Hihetetlen fotók, ennyit változtak Budapest legismertebb kávéházai

Magyarország és a kávé közös története egészen a török hódoltság koráig nyúlik vissza. Az ital feltehetőleg a 16-17. században jelent meg először hazánkban. Ekkoriban persze törökös módon fogyott az ital, a kávézás kultúrája azóta szervesen átalakult. Olyannyira fellendult a fővárosi kávéházi kultúra, hogy a 19. század végére Bécs után Budapest lett Közép-Európa egyik kávé-nagyágyúja. A kávé világnapja alkalmából képgalérián mutatjuk a legcsinosabb fővárosi kávéházakat!

A budapesti New York Café régen a Hungária kávéház névre hallgatott Fotó: Kállai Márton / Szabad Föld

A kávézás kezdetei hazánkban

Magyarországra feltehetően ottomán hatásra került a világon – a víz után – leggyakrabban fogyasztott és legkedveltebb ital. Egyes feljegyzések szerint 1579-ben már kereskedők érkeztek kávészállítmányokkal Budára. Ekkoriban persze törökös módon fogyott a kávé, kis méretű csészéből, zaccosan. A kávékultúra azóta szervesen átalakult.

A kávéházak aranykora

A fővárosban a 19. században több száz kávéház működött, ami nemcsak az ital fogyasztására volt alkalmas hely. A magyar irodalom nagyjai – például Ady – rendszeresen kávézókban írtak, de politikusok vagy újságírók is gyakran dolgoztak, tárgyaltak, vitáztak Budapest kávéházaiban, hiszen ezek a helyek a társasági élet központjaként vagy afféle művész-műhelyként is működtek. A budapesti kávékultúra annyira fellendült, hogy a 19. század végére Budapest Párizshoz vagy Bécshez hasonló színvonalú kávéházakkal rendelkezett!

A kávé újjáéledése Budapesten

A rendszerváltás előtt a háborúk miatt számtalan kávézó veszített a pompájából vagy komoly károkat szenvedett. Így a kávézás is inkább a mindennapok funkcionális italává vált ebben az időszakban. A rendszerváltást követően számos budapesti kávéházat raktak rendbe és csinosítottak ki. Így a '90-es évektől kezdve újjáéledt a kávékultúra.

Szeptember 29. a kávé világnapja, ennek okán gyűjtöttük össze a főváros legcsinosabb kávéházait! Galériánkat az alábbi képre kattintva lehet végignézni: