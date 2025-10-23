„Nem lehet feledni" - Kolonics Györgyre emlékezik jóbarátja a nagy nap kapcsán
Tizenhét év telt el, de a hiány nem múlik. Október 23-án ismét több ezer ember fut majd a Duna-parton, a KSI vízitelepéről rajtolva, Kolonics György emléke előtt tisztelegve. A kétszeres olimpiai bajnok kenus 36 évesen, edzés közben hunyt el, de azóta is velünk van – minden évben.
A Kolonics György Emlékfutás sokadik alkalommal idézi meg azt az embert, akinek neve a magyar sport örökség része lett. Ami egykor a kajak-kenus társadalom belső búcsúfutásaként indult, mára igazi közösségi ünneppé nőtte ki magát. A KSI, az Aktív Magyarország, a Kajak-Kenu Szövetség és a Kolonics György Alapítvány közös szervezésében megvalósuló eseményre több mint 2500 résztvevőt várnak. A rajtvonalnál olimpiai bajnokok, fiatal kenusok, civil futók és családok állnak majd egymás mellett – hiszen Koló öröksége már nemcsak a vízen, hanem a futópályán is él.
- Én is futok majd valamennyit – mondta mosolyogva Storcz Botond, Koló egykori csapattársa. - Ez az esemény onnan indult, hogy a Bécs–Budapest ultramaraton utolsó szakaszát nem lehetett elképzelni Kolonics György nélkül. Ez rendszerint október 23-ára esett. Aztán, amikor elveszítettük őt, a barátai és a sporttársai szerették volna, ha ez az emlékfutás nemcsak róla szól, hanem mindarról, amit ő képviselt: kitartásról, alázatról, barátságról.
Kolonics György feledhetetlen
Storcz szerint Koló emléke azért ilyen eleven, mert nemcsak a sporteredményei tették legendává.
A személyisége olyan volt, amit nem lehet feledni. Sokan tekintettünk rá barátként, példaként, és ez ma is így van. Az alapítvány is ezért jött létre – hogy ne csak egy név maradjon a múltból, hanem élő legenda legyen, akiről a fiatalok is tudják, mit jelentett a sporthoz és az élethez való hozzáállása.
Idén a rendezvényen többek között Varga Ádám, Adolf Balázs, Korisánszky Dávid, Csorba Zsófi, Opavszky Réka és Kiss Gergő is ott lesznek.
A távok 2,4, 11,5 és 21 kilométeresek, de ez a nap nem a stopperórákról szól. Hanem arról, hogy amikor a futók megérkeznek a népszigeti célba, egy pillanatra mindenki megérzi: Koló ott van velük. A víz illatában, a Duna-parti szélben, egy mozdulatban, ami sosem feledhető.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre