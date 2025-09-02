Kolonics György aranyérmét idézte, ismét segített a különleges lapát a kenusoknak

A vér nem válik vízzé. Ifjabb Foltán László szövetségi kapitányként édesapjához hasonlóan újra beírta nevét a kenusok aranykönyvébe. A milánói világbajnokságon a Kollár Kristóf, Juhász István, Hajdu Jonatán, Fejes Dániel összetételű négyes fölényes győzelmet aratott 1000 méteren a spanyolok felett, majd világszenzációt produkálva a női négyes – Kiss Ágnes, Nagy Bianka, Opavszky Réka, Csorba Zsófia – is aranyérmet szerzett. A kapitány édesapja, az 1980-as moszkvai olimpia kenus klasszisa, idősebb Foltán László a diadalok alapvető okának az egyfajta szemléletbeli váltást nevezte meg.

A kenusok mindenkit megelőztek 1000 méteren Fotó: Czeglédi Zsolt

Az olimpiai bajnok legenda elmondta, kinevezése után segített fiának.

Arról beszélgettünk, nem az számít, hogy mennyit, hanem hogyan kell edzeni. A férfi négyesek ezres döntőjében a rajt után láttam, érem lesz a vége, bár előzetesen a független válogatottként rajtoló oroszokat tartottam esélyesnek. Csakhogy ők az utolsó száz méternél hibás kormánymanővert követtek el, onnantól Kollárék elhúztak, sőt, az oroszokat a végül ezüstérmes spanyolok is megelőzték. Női négyesünk sikere viszont meglepett, mert az ukránok voltak a favoritok

– nyilatkozta Foltán László, Moszkva hőse.

A „jó az öreg a háznál” elv ezúttal is igaz alaptétel, hiszen a világbajnok kvartettünkben két kenus fából készült lapáttal szelte a habokat. Ezt a típust évtizedekkel ezelőtt Foltán ötlötte ki, kézzel faragta, majd faragtatta ki, és ez olyan olyan technikát tesz lehetővé, ami helyes „csobbantással” meghaladja a műanyaglapátok hatékonyságát. Annak idején a tragikusan fiatalon elhunyt Kolonics György is ezzel a technikával nyert olimpiai aranyat.

Azzal a típussal nyert olimpiát Kolonics György és Vajda Attila. Amúgy a kenusport olvasatomban nem taktika, hanem technika kérdése, és erre egyre több válogatott versenyzőnk jön rá

– tette hozzá idősebb Foltán László.