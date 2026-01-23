Óriási fordulat az időjárásban - Vasárnap akár 10 fok is lehet

Pénteken marad a többnyire erősen felhős, helyenként párás időjárás, de előfordulhatnak huzamosabb ideig naposabb körzetek is. Elszórtan előfordulhat gyenge csapadék. Az északkeleti tájakon gyenge havazás, délkelet felé haladva növekvő eséllyel gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lesz a meghatározó.

Hétvégén enyhébb időjárás éri el az országot

Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -2 és +2 fok között alakul.

Akár egész nap maradhat a ködös, erősen felhős idő. A hangulatunkra pedig ez könnyen rányomhatja a bélyegét. Az erősen felhős vagy teljesen borult időben elszórtan hószállingózás, illetve ónos szitálás is előfordulhat.

A hétvégén sem lesz ez másképp.

Szombaton ismét borult, párás idő ígérkezik, helyenként szitálással, a nap első felében akár ónos szitálással. A délutáni órákban 0 és +7 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A délies szél többfelé élénk lesz.

Vasárnap továbbra is erősen felhős vagy borult égbolt valószínű, elszórtan csapadékkal. Északkeleten kezdetben ónos eső, később egyre inkább eső és szitálás várható. A legmagasabb hőmérséklet többnyire +4, +5 fok körül alakul, délen akár 8–10 fok is lehet.