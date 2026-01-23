RETRO RÁDIÓ

Óriási fordulat az időjárásban - Vasárnap akár 10 fok is lehet

Borult, felhős napok elé nézünk. Azonban a hétvége közeledtével végre enyhül az idő, néhány helyen ki is süthet a nap. Az időjárás továbbra is változékony marad.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 06:00
időjárás időjárásjelentés időjárásváltozás

Pénteken marad a többnyire erősen felhős, helyenként párás időjárás, de előfordulhatnak huzamosabb ideig naposabb körzetek is. Elszórtan előfordulhat gyenge csapadék. Az északkeleti tájakon gyenge havazás, délkelet felé haladva növekvő eséllyel gyenge ónos eső, a fagypont feletti részeken a kisebb eső lesz a meghatározó.

Hétvégén enyhébb időjárás éri el az országot
Hétvégén enyhébb időjárás éri el az országot
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Hétvégén enyhébb időjárás éri el az országot

Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet döntően -2 és +2 fok között alakul.

Akár egész nap maradhat a ködös, erősen felhős idő. A hangulatunkra pedig ez könnyen rányomhatja a bélyegét. Az erősen felhős vagy teljesen borult időben elszórtan hószállingózás, illetve ónos szitálás is előfordulhat.

A hétvégén sem lesz ez másképp.

Szombaton ismét borult, párás idő ígérkezik, helyenként szitálással, a nap első felében akár ónos szitálással. A délutáni órákban 0 és +7 fok közé emelkedhet a hőmérséklet. A délies szél többfelé élénk lesz.

Vasárnap továbbra is erősen felhős vagy borult égbolt valószínű, elszórtan csapadékkal. Északkeleten kezdetben ónos eső, később egyre inkább eső és szitálás várható. A legmagasabb hőmérséklet többnyire +4, +5 fok körül alakul, délen akár 8–10 fok is lehet.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu