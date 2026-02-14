Egyik pillanatról a másikra holtan esett össze egy fiatal nő a székesfehérvári plázában
Hiába igyekeztek a mentősök, nem sikerült a 30 éves nő életét megmenteni.
Tragikus pillanatoknak lehettek szemtanúi a székesfehérvári Alba Plázánál a járókelők, amikor egy fiatal nő hirtelen rosszul lett. Az értesített mentők azonnal kiérkeztek a helyszínre.
A fiatal nő váratlanul lett rosszul
A tragikus esemény szombat délután történt, a székesfehérvári Alba Plázánál, ahova a mentősök azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban már nem sikerült a 30 éves nő életét megmenteni.
A helyszínen egy 30 év körüli nő bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére sajnos az életét vesztetett
- közölte az Országos Mentőszolgálat.
