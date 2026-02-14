RETRO RÁDIÓ

Egyik pillanatról a másikra holtan esett össze egy fiatal nő a székesfehérvári plázában

Hiába igyekeztek a mentősök, nem sikerült a 30 éves nő életét megmenteni.

Amy Mans
2026.02.14. 18:59
Módosítva: 2026.02.14. 18:59
Tragikus pillanatoknak lehettek szemtanúi a székesfehérvári Alba Plázánál a járókelők, amikor egy fiatal nő hirtelen rosszul lett. Az értesített mentők azonnal kiérkeztek a helyszínre.

alt=A fiatal nő életét már nem lehetett megmenteni
A fiatal nő életét már nem lehetett megmenteni a mentősök lelkiismeretes munkájának ellenére sem  / Fotó: MATE KRISZTIAN / Ripost

 A fiatal nő váratlanul lett rosszul

A tragikus esemény szombat délután történt, a székesfehérvári Alba Plázánál, ahova a mentősök azonnal megkezdték az újraélesztést, azonban már nem sikerült a 30 éves nő életét megmenteni. 

A helyszínen egy 30 év körüli nő bajtársaink újraélesztési kísérlete ellenére sajnos az életét vesztetett

- közölte az Országos Mentőszolgálat.

 

