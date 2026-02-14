Most érkezett: Két autó és egy motoros ütközött össze Dabason

A Bartók Béla út és a Semmelweis utca kereszteződésénél egy motoros és két személygépkocsi ütközött össze, Dabason.

Két autó és egy motoros ütközött össze Dabason /Fotó: Zalai Hirlap

A dabasi hivatásos tűzoltók azonnal kiérkeztek a baleset helyszínére. Az Országos Katasztrófavédelem információja szerint az autókban összesen öten tartózkodtak, a motoron csak a vezetője ült. Mindhárom járművet sikerült áramtalanítania a tűzoltóknak.