Most érkezett: Két autó és egy motoros ütközött össze Dabason

A baleset miatt jelentős forgalmi akadályra lehet számítani.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.02.14. 18:03
baleset utazás dabas

A Bartók Béla út és a Semmelweis utca kereszteződésénél egy motoros és két személygépkocsi ütközött össze, Dabason.

alt=Két autó és egy motoros ütközött össze Dabason
Két autó és egy motoros ütközött össze Dabason /Fotó: Zalai Hirlap

Két autó és egy motoros ütközött össze

A dabasi hivatásos tűzoltók azonnal kiérkeztek a baleset helyszínére. Az Országos Katasztrófavédelem információja szerint az autókban összesen öten tartózkodtak, a motoron csak a vezetője ült. Mindhárom járművet sikerült áramtalanítania a tűzoltóknak.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
