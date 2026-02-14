Tragikus baleset: három gyermek maradt árván

John és Kristen Ruskey holttestére február 8-án, vasárnap találtak rá otthonában. Három gyermekük maradt árván.

Három gyermek maradt árván Fotó: Pexels (Illusztráció!)

A két szülő holttestére február 8-án, vasárnap találtak rá egy cambriai, kaliforniai ingatlanban. A helyi rendőrség szerint a halál oka máig ismeretlen, még nem végeztek rajtuk boncolást.

Három gyermekük árván maradt

A házaspár három tinédzser gyermeket hagyott hátra, támogatásukra a közösség gyűjtést szervezett, már most több, mint 47 millió forintot sikerült gyűjteni.

A Ruskey család gondoskodó és nagylelkű tagja volt közösségünknek, mindig készen álltak arra, hogy támogassák az iskolákat, jó ügyeket és barátokat, emellett szerető és elkötelezett szülői voltak gyermekeiknek, Kasurinának (19), Seannek (16) és Aidennek (16)

– olvasható az adománygyűjtő oldal leírásában.

Mindannyian értetlenül állunk e felfoghatatlan tragédia előtt, de támogatást kérünk, hogy segítsük a Ruskey családot a temetési költségekben, az emlékünnepség megszervezésében és az azonnali anyagi terhek enyhítésében. Minden adományt, legyen az bármilyen kicsi, hálásan fogadunk, miközben Jay és Kristen emlékét gyermekeik támogatásával őrizzük meg

– áll a felhívásban.

Elismert tagjai voltak a közösségnek

Johnt és Kristent jól ismert tagjai voltak a közösségnek. John 1992-ben alapította a Good Land Organics nevű vállalkozást, amely egzotikus gyümölcsök termesztésére specializálódott.

Később kávéfák telepítésébe kezdett, majd társalapítója lett a Frinj Coffee nevű cégnek, és úttörő szerepet játszott a kaliforniai kávétermesztési mozgalomban. A vállalat a múlt hónapban első kaliforniai kávétermesztőként vett részt a dubaji kávéaukción.

A mosott eljárással feldolgozott Geishánk kiemelkedett ízével és tisztaságával a csészében, sőt talán a kiállítás legjobbjának is nevezték

– nyilatkozta John január 26-án.

Érdeklődő vásárlókat szereztünk a világ más részeiről is, akik értékelik a Frinjnél végzett kávékészítési szakértelmünket.

A People szerint még nem történt előrelépés a két szülő halálának ügyében. Az egész közösség jelenleg a gyermekek megsegítésén dolgozik.