Szörnyű tragédia: karácsony előtt árvult meg a népszerű tehetségkutató sztárja

Tragikus évet zárt az egykori TV-sztár, Emma Chawner. A 35 éven nő édesanyja tavalyi halálát követően most, nem sokkal karácsony előtt az édesapját is elvesztette. A fiatal nő az X-faktorban próbáltatta meg magát több évadban is, sajnos sikertelenül. Hiába, a válogatókra mindig elkísérték őt szeretett szülei is, akikkel együtt szerepelt egy ITV-showban is 2017-ben. Őket gyászolja most. Édesapja, Philip december 15-én távozott az élők világából, míg édesanyja, Audrey tavaly hunyt el 73 évesen.

Karácsony előtt pár nappal lett árva. Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Nem hiszem el, hogy ezt kell írnom, de sajnálatos módon édesapám életét vesztette. Annyira fog hiányozni, nem tudom mihez kezdek nélküle

- közölte múlthét vasárnap Emma. Mindezt sajnálatos módon azok után, hogy múlt hónapban még arról számolt be, hogy édesapja még sem érzi jól magát felesége tavalyi halála óta, írja a Mirror.

Nem akarom ezt kérni, de kérlek titeket imádkozzatok az édesapámért. Mióta anya elhunyt, nincs jól. Már fel sem ismer engem, ami mélyen legbelül nagyon elszomorított.

Az idei év tehát teljesen tragikus lett a 35 éves Emma számára, akinek még a kutyusa is elhunyt év elején. Ekkor tette fel a nagy kérdést teljesen elkeseredve, nem is sejtve mi vár rág még karácsony előtt: