Tömegkarambol az M1-esen - torlódik a forgalom
Egymásnak hajtott három gépkocsi az M1-es autópálya 51.es kilométerénél, Tatabánya közelében. Összesen 6 személy volt érintett a balesetben, hozzájuk mentő érkezett. A vármegyeszélhely hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.
Az útburkolatra motorolaj és hűtőfolyadék került, a balesetben érintett útszakaszon torlódásra lehet számítani.
