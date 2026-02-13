RETRO RÁDIÓ

Tömegkarambol az M1-esen - torlódik a forgalom

Három autó ütközött egymásnak az M1-es autópályán Tatabánya térségében. A tömegkarambol miatt torlódik a forgalom.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.13. 20:05
tömegkarambol baleset autóbaleset

Tömegkarambol történt Tatabánya körzetében, három autó hajtott egymásnak. A hatóságok még mindig a helyszínen vannak.

Tömegkarambol Tatabánya közelében
Tömegkarambol Tatabánya közelében
Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága

Tömegkarambol az M1-esen

Egymásnak hajtott három gépkocsi az M1-es autópálya 51.es kilométerénél, Tatabánya közelében. Összesen 6 személy volt érintett a balesetben, hozzájuk mentő érkezett. A vármegyeszélhely hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

Az útburkolatra motorolaj és hűtőfolyadék került, a balesetben érintett útszakaszon torlódásra lehet számítani.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu