Tömegkarambol az M1-esen - torlódik a forgalom

Tömegkarambol történt Tatabánya körzetében, három autó hajtott egymásnak. A hatóságok még mindig a helyszínen vannak.

Tömegkarambol Tatabánya közelében

Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága

Tömegkarambol az M1-esen

Egymásnak hajtott három gépkocsi az M1-es autópálya 51.es kilométerénél, Tatabánya közelében. Összesen 6 személy volt érintett a balesetben, hozzájuk mentő érkezett. A vármegyeszélhely hivatásos tűzoltói áramtalanították az autókat – írja a Katasztrófavédelmi Főigazgatóság oldala.

Az útburkolatra motorolaj és hűtőfolyadék került, a balesetben érintett útszakaszon torlódásra lehet számítani.