Négy emberrel a fedélzeten zuhant le egy kisrepülőgép, senki sem élte túl

Repülőgépbalesetben vesztette életét négy ember, miután egy sziklás területen. A tragikus baleset éjfél után történt.

Repülőgépbaleset miatt riasztották a hatóságokat

Tragikus körülmények között vesztette életét négy ember, miután az őket szállító kis repülőgép egy sziklás területen lezuhant az amerikai Colorado-ban. A Szövetségi Légiközlekedési Hatóság (FAA) a PEOPLE magazinnak adott nyilatkozatában közölte, hogy egy Epic E1000 típusú repülőgép február 13-án, pénteken helyi idő szerint körülbelül 12:20-kor zuhant le Steamboat Springs közelében, Coloradóban, négy emberrel a fedélzetén.

A Nemzeti Közlekedésbiztonsági Tanács (NTSB) közleményében a PEOPLE magazinnak elmondta, hogy az előzetes információk szerint a repülőgép ismeretlen körülmények között zuhant le a hegyvidéki területre.

Doug Scherar, Routt megye seriffje a The New York Timesnak elmondta, hogy a repülőgép az Emerald Mountain egy távol eső területén zuhant le. A seriff által a médiának megosztott nyilatkozat szerint a kereső- és mentőcsapatokat hajnali 12:40-kor riasztották, hajnali 1 órakor már úton voltak a helyszín felé.

Családtagok is utaztak a repülőn

Nyolc ember vett részt a keresésben, akik gyalog, motoros szánon és lánctalpas járműveken segítettek a Routt megyei seriff tisztjeinek, a Steamboat Springs-i rendőröknek és a Routt megyei halottkémnek a baleset helyszínére jutni – számolt be a hírügynökség, hivatkozva a nyilatkozatra. A The New York Times, az Associated Press és a Newsweek szerint a repülőgépen utazó négy ember a helyszínen meghalt.

Mind a négy áldozatot megtalálták a helyszínen, és a Routt megyei halottkém hivatala ma értesíti a családjaikat

– áll a Routt megyei halottkém, Mitch Locke nyilatkozatában, amelyet a Newsweek idézett.

A New York Times és a The Trail-Gazette Locke-ot idézve arról számolt be, hogy a meghaltak közül hárman valószínűleg egy családba tartoztak. A The New York Times a Tennessee-i üzleti nyilvántartásokra hivatkozva azt írta, hogy a repülőgép az ALS Aviation nevű, Franklinben (Tennessee) bejegyzett korlátolt felelősségű társaság tulajdonában volt. A lap szerint a nyilvántartásban nem szerepelt a társasággal kapcsolatos név, a társaságot feloszlatták.